Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Графіки погодинних відключень світла повернулися — де запровадили

Графіки погодинних відключень світла повернулися — де запровадили

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 15:06
Оновлено: 16:08
Відключення електрики в Україні — в ДТЕК повідомили, де світло даватимуть погодинно
Чоловік читає книгу без світла. Фото: Новини.LIVE

В одній з областей України повідомили про поступовий перехід від аварійних вимкнень електроенергії до планових стабілізаційних графіків. 

Про те, в якій з областей Україні 22 жовтня діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла, повідомили в компанії "ДТЕК".

Реклама
Читайте також:

Чому в Україні почали відключати світло

22 жовтня в Україні через масштабну комбіновану атаку ракетами та дронами в більшості областей запроваджено аварійні вимкнення електроенергії. За інформацією енергетиків, такі обмеження діятимуть тимчасово — їх планують скасувати після того, як енергосистема відновить стабільну роботу.

Крім того, з 16:00 до 22:00 у країні запроваджуються обмеження споживання потужності для підприємств промислового сектору. Це потрібно для того, щоб зменшити навантаження на енергомережу та забезпечити більш рівномірний розподіл електроенергії між усіма споживачами.

Де діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла

Водночас повідомляється, що в Дніпропетровській області почнуть діяти графіки стабілізаційних вимкнень. Це дозволить зробити процес відключень більш передбачуваним і контрольованим.

null
Графіки стабілізаційних відключень на 22 жовтня. Фото: ДТЕК
null
Графіки стабілізаційних відключень на 22 жовтня. Фото: ДТЕК

У компанії "ДТЕК" звернулися до українців із проханням споживати електроенергію ощадливо. 

"Будь ласка, економно споживайте електроенергію — це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень", — йдеться у повідомленні компанії.

Також з'явилися графіки погодинних відключень для Київщини.

null
Графіки стабілізаційних відключень на 22 жовтня. Фото: ДТЕК
null
Графіки стабілізаційних відключень на 22 жовтня. Фото: ДТЕК

Столиця України — Київ, також переходить до стабілізаційних відключень.

null
Графіки стабілізаційних відключень на 22 жовтня. Фото: ДТЕК
null
Графіки стабілізаційних відключень на 22 жовтня. Фото: ДТЕК

Енергетики також зазначили, що у разі будь-яких змін ситуації громадян оперативно інформуватимуть через офіційні канали.

Раніше ми писали, що в Україні зростає ймовірність тривалих відключень електроенергії взимку. Фахівці попереджають, що при серйозних пошкодженнях мереж блекаути можуть тривати годинами або навіть більше, що вплине на роботу шкіл та садочків.

Також ми розповідали, що Росія посилила атаки на критичну інфраструктуру восени 2025 року, намагаючись залишити країну без світла та тепла. У разі графіків відключень корисно мати потужний повербанк, щоб залишатися на зв’язку під час блекаутів.

електроенергія енергосистема відключення світла світло графіки відключень світла
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації