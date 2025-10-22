Відключення електрики в Україні — в ДТЕК повідомили, де світло даватимуть погодинно

Чоловік читає книгу без світла. Фото: Новини.LIVE

В одній з областей України повідомили про поступовий перехід від аварійних вимкнень електроенергії до планових стабілізаційних графіків.

Про те, в якій з областей Україні 22 жовтня діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла, повідомили в компанії "ДТЕК".

Реклама

Читайте також:

Чому в Україні почали відключати світло

22 жовтня в Україні через масштабну комбіновану атаку ракетами та дронами в більшості областей запроваджено аварійні вимкнення електроенергії. За інформацією енергетиків, такі обмеження діятимуть тимчасово — їх планують скасувати після того, як енергосистема відновить стабільну роботу.

Крім того, з 16:00 до 22:00 у країні запроваджуються обмеження споживання потужності для підприємств промислового сектору. Це потрібно для того, щоб зменшити навантаження на енергомережу та забезпечити більш рівномірний розподіл електроенергії між усіма споживачами.

Де діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла

Водночас повідомляється, що в Дніпропетровській області почнуть діяти графіки стабілізаційних вимкнень. Це дозволить зробити процес відключень більш передбачуваним і контрольованим.

Графіки стабілізаційних відключень на 22 жовтня. Фото: ДТЕК

Графіки стабілізаційних відключень на 22 жовтня. Фото: ДТЕК

У компанії "ДТЕК" звернулися до українців із проханням споживати електроенергію ощадливо.

"Будь ласка, економно споживайте електроенергію — це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень", — йдеться у повідомленні компанії.

Також з'явилися графіки погодинних відключень для Київщини.

Графіки стабілізаційних відключень на 22 жовтня. Фото: ДТЕК

Графіки стабілізаційних відключень на 22 жовтня. Фото: ДТЕК

Столиця України — Київ, також переходить до стабілізаційних відключень.

Графіки стабілізаційних відключень на 22 жовтня. Фото: ДТЕК

Графіки стабілізаційних відключень на 22 жовтня. Фото: ДТЕК

Енергетики також зазначили, що у разі будь-яких змін ситуації громадян оперативно інформуватимуть через офіційні канали.

Раніше ми писали, що в Україні зростає ймовірність тривалих відключень електроенергії взимку. Фахівці попереджають, що при серйозних пошкодженнях мереж блекаути можуть тривати годинами або навіть більше, що вплине на роботу шкіл та садочків.

Також ми розповідали, що Росія посилила атаки на критичну інфраструктуру восени 2025 року, намагаючись залишити країну без світла та тепла. У разі графіків відключень корисно мати потужний повербанк, щоб залишатися на зв’язку під час блекаутів.