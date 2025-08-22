Видео
Уникальный регион — какие полезные ископаемые есть на Полтавщине

Уникальный регион — какие полезные ископаемые есть на Полтавщине

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 06:20
Какие полезные ископаемые есть в Полтавской области — что известно об их добыче
Работы на карьере. Фото: Reuters

Украинские недра богаты на разнообразные полезные ископаемые, благодаря уникальной позиции — именно на наших территориях сходятся почти все геологические структуры Европейского континента. Поэтому Украина обладает большим количеством месторождений с различными полезными ископаемыми, а в каждой области есть свои недра с сокровищами.

Редакция Новини.LIVE решила рассказать, какие полезные ископаемые сосредоточены на территории Полтавской области.

Читайте также:

Минеральные воды и редкие металлы

В Институте геологии отмечают, что земли Полтавской области расположены на стыке двух уникальных геологических структур — Днепровско-Донецкой впадины и Украинского кристаллического щита. Поэтому в регионе различные залежи полезных ископаемых: от горючих (нефть, газ) до металлических (железные руды) и неметаллических (глина, песок, бишофит). Так, например, на Полтавщине есть 20 источников минеральных вод, которые относятся к хлоридно-натриевым и гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым типам. Воды с лечебными свойствами, что может помочь с развитием санаторно-курортной инфраструктуры в регионе.

Не менее перспективное направление — редкоземельные металлы. Их залежи есть южной части области в пределах Украинского кристаллического щита. Также Полтавская область является перспективным регионом по добыче золота, серебра, платины и палладия из отходов, после утилизации электрического и электронного оборудования.

Нефть и газ

Полтавская область играет крайне важную роль в плане добычи ключевых энергоносителей. По информации Регионального плана управления отходами до 2033 года, регион обеспечивает страну:

  • 60,5% газового конденсата;
  • 43,4% природного газа;
  • 10,1% сырой нефти.

Известно, что на территории области открыто 68 месторождений углеводородов, среди которых 13 ключевых. Речь о Радченковском, Сагайдацком, Кибинцевском и Бельском. Эти месторождения содержат комплексные залежи нефти, природного и сопутствующего газа и газового конденсата.

Железные руды

Ископаемые залегают в пределах Кременчугской магнитной аномалии — геологической структуры, которая тянется от Кривого Рога, содержит железистые кварциты, имеющие промышленное значение. Самые известные месторождения — Горишнеплавновское, Лавриковское и Еристовское, откуда металлургическая промышленность получает сырье.

Неметаллические полезные ископаемые

Речь идет о:

  • песке;
  • бишофит;
  • глине.

Также отметим, что вдоль рек Слепород, Сула и Хорол разведаны более 120 месторождений торфа, который можно использовать как альтернативную энергию.

Ранее мы рассказывали, что один из самых глубоких карьеров в Европе расположен в Украине. На нем добывают железную руду. Узнавайте также, где в Украине добывают золото.

недра Полтава Полтавская область месторождение ископаемые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
