Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Унікальний регіон — які корисні копалини є на Полтавщині

Унікальний регіон — які корисні копалини є на Полтавщині

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 06:20
Які корисні копалини є в Полтавській області — що відомо про їхній видобуток
Роботи на кар'єрі. Фото: Reuters

Українські надра багаті на різноманітні корисні копалини, завдяки унікальній позиції — саме на наших територіях сходяться майже всі геологічні структури Європейського континенту. Тому Україна володіє великою кількістю родовищ з різними корисними копалинами, а у кожній області є свої надра зі скарбами.

Редакція Новини.LIVE вирішила розповісти, які корисні копалини зосереджені на території Полтавської області. 

Реклама
Читайте також:

Мінеральні води та рідкісні метали

В Інституті геології зауважують, що землі Полтавської області розташовані на стику двох унікальних геологічних структур — Дніпровсько-Донецької западини та Українського кристалічного щита. Тож в регіоні різні поклади корисних копалин: від горючих (нафта, газ) до металевих (залізні руди) і неметалевих (глина, пісок, бішофіт). Так, наприклад, на Полтавщині є 20 джерел мінеральних вод, які належать до хлоридно-натрієвих та гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвих типів. Води з лікувальними властивостями, що може бути причиною для розвитку санаторно-курортної інфраструктури в регіоні. 

Не менш перспективний напрям — рідкісноземельні метали. Їхні поклади є південній частині області в межах Українського кристалічного щита. Також Полтавська область є перспективним регіоном щодо видобутку золота, срібла, платини та паладію з відходів електричного та електронного обладнання.

Нафта й газ

Полтавська область відіграє вкрай важливу роль у плані видобутку ключових енергоносіїв. За інформацією Регіонального плану управління відходами до 2033 року, регіон забезпечує країну:

  • 60,5% газового конденсату;
  • 43,4% природного газу;
  • 10,1% сирої нафти.

Відомо, що на території області відкрито 68 родовищ вуглеводнів, серед яких 13 ключових. Мова про Радченківське, Сагайдацьке, Кибинцівське та Більське. Ці родовища містять комплексні поклади нафти, природного й супутнього газу та газового конденсату. 

Залізні руди

Копалини залягають у межах Кременчуцької магнітної аномалії —  геологічної структури, яка простягнулася аж від Кривого Рогу, містить залізисті кварцити, які мають промислове значення. Найвідоміші родовища — Горішньоплавнівське, Лавриківське та Єристівське, звідки металургійна промисловість отримує сировину.

Неметалічні корисні копалини 

Йдеться про: 

  • пісок;
  • бішофіт;
  • глину.

Також зазначимо, що вздовж річок Сліпорід, Сула та Хорол розвідані понад 120 родовищ торфу, який може бути джерелом альтернативної енергії.

Раніше ми розповідали, що один із найглибших кар'єрів у Європі розташований в Україні. На ньому видобувають залізну руду. Дізнавайтесь також, де в Україні видобувають золото

надра Полтава Полтавська область родовище копалини
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації