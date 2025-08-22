Які корисні копалини є в Полтавській області — що відомо про їхній видобуток

Унікальний регіон — які корисні копалини є на Полтавщині
Українські надра багаті на різноманітні корисні копалини, завдяки унікальній позиції — саме на наших територіях сходяться майже всі геологічні структури Європейського континенту. Тому Україна володіє великою кількістю родовищ з різними корисними копалинами, а у кожній області є свої надра зі скарбами.
Редакція Новини.LIVE вирішила розповісти, які корисні копалини зосереджені на території Полтавської області.
Мінеральні води та рідкісні метали
В Інституті геології зауважують, що землі Полтавської області розташовані на стику двох унікальних геологічних структур — Дніпровсько-Донецької западини та Українського кристалічного щита. Тож в регіоні різні поклади корисних копалин: від горючих (нафта, газ) до металевих (залізні руди) і неметалевих (глина, пісок, бішофіт). Так, наприклад, на Полтавщині є 20 джерел мінеральних вод, які належать до хлоридно-натрієвих та гідрокарбонатно-хлоридно-натрієвих типів. Води з лікувальними властивостями, що може бути причиною для розвитку санаторно-курортної інфраструктури в регіоні.
Не менш перспективний напрям — рідкісноземельні метали. Їхні поклади є південній частині області в межах Українського кристалічного щита. Також Полтавська область є перспективним регіоном щодо видобутку золота, срібла, платини та паладію з відходів електричного та електронного обладнання.
Нафта й газ
Полтавська область відіграє вкрай важливу роль у плані видобутку ключових енергоносіїв. За інформацією Регіонального плану управління відходами до 2033 року, регіон забезпечує країну:
- 60,5% газового конденсату;
- 43,4% природного газу;
- 10,1% сирої нафти.
Відомо, що на території області відкрито 68 родовищ вуглеводнів, серед яких 13 ключових. Мова про Радченківське, Сагайдацьке, Кибинцівське та Більське. Ці родовища містять комплексні поклади нафти, природного й супутнього газу та газового конденсату.
Залізні руди
Копалини залягають у межах Кременчуцької магнітної аномалії — геологічної структури, яка простягнулася аж від Кривого Рогу, містить залізисті кварцити, які мають промислове значення. Найвідоміші родовища — Горішньоплавнівське, Лавриківське та Єристівське, звідки металургійна промисловість отримує сировину.
Неметалічні корисні копалини
Йдеться про:
- пісок;
- бішофіт;
- глину.
Також зазначимо, що вздовж річок Сліпорід, Сула та Хорол розвідані понад 120 родовищ торфу, який може бути джерелом альтернативної енергії.
Раніше ми розповідали, що один із найглибших кар'єрів у Європі розташований в Україні. На ньому видобувають залізну руду. Дізнавайтесь також, де в Україні видобувають золото.
