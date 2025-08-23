Видео
Уникальные залежи титановых руд — где расположены в Украине

Уникальные залежи титановых руд — где расположены в Украине

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 06:20
Титановые руды в Украине — где сосредоточены уникальные месторождения
Техника на месторождении. Скриншот из видео

Титан — девятое по распространенности природное богатство, которое добывается из недр земли. Общемировые запасы титана составляют 0,6 % массы Земли, а добывать этот природный ресурс сложно, ведь металл чаще всего встречается в составе химических соединений с железом или кислородом. При этом в Украине сосредоточено почти 20% мировых залежей ильменита — основного источника титана.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об уникальных месторождениях титановых руд в Украине и где они расположены.

Читайте также:

Носачевское месторождение

Как сказано на сайте Института геологии, в Черкасской области, а именно на территории Смелянского района добывают апатит-ильменитовые руды. Их используют для получения титана — стратегически важного металла, который отличается высокой прочностью и устойчивостью к коррозии.

Залежи на Носачевском месторождении отличаются от других месторождений своим уникальным составом, а именно: повышенным уровнем железистости пироксенов и оливина.

Бирзуловское и Ликаревское месторождения

Расположены в Кировоградской области и являются важными центрами добычи ильменита, ведь обеспечивают до 2% мировой добычи. Эти месторождения также богаты рутилом и цирконом, а для разработки привлекают современные технологии обогащения.

Тарасовское месторождение

Имеет уникальную полиминеральную природу, поэтому это отличает его от других месторождений титановых руд в Украине. К тому же в залежах Тарасовского месторождения есть рутил, циркон, ставролит и другие ценные компоненты, в частности оксид ванадия и скандий. Это позволяет при добыче получать несколько видов сырья, что существенно повышает экономическую привлекательность Тарасовского месторождения.

Иршанское месторождение

Это один из крупнейших в Европе источников титановых руд. Само месторождение открыли еще в 1950-х годах. Оно занимает центральное место в украинской геологии.

Здесь занимаются добычей ильменитовых и рутил-циркон-ильменитовых россыпей кайнозойского периода. Месторождение охватывает несколько карьеров, где рудоносные пески богаты ильменитом и другими ценными минералами, такими как циркон и рутил. А Иршанский горно-обогатительный комбинат (ГОК) обеспечивает значительную долю украинской добычи титана.

Ранее мы рассказывали, где в Украине можно найти янтарь и в каких регионах его больше всего. Узнавайте также, где в Украине добывают рудные ископаемые.

Виталий Чайка
Автор:
Виталий Чайка
