Титанові руди в Україні — де зосереджені унікальні родовища

Техніка на родовищі. Скриншот з відео

Титан — дев'яте за поширеністю природне багатство, яке видобувається з надр землі. Загальносвітові запаси титану становлять 0,6 % маси Землі, а видобуток цієї природної копалини складний, адже метал найчастіше зустрічається у складі хімічних сполук із залізом чи киснем. Водночас в Україні зосереджено майже 20% світових покладів ільменіту — основного джерела титану.

Редакція Новини.LIVE розповідає про унікальні родовища титанових руд в Україні та де вони розташовані.

Носачівське родовище

Як йдеться на сайті Інституту геології, у Черкаській області, а саме на території Смілянського району видобувають апатит-ільменітові руди. Їх використовують для отримання титану — стратегічно важливого металу, який вирізняється високою міцністю та стійкістю до корозії.

Поклади на Носачівському родовищі відрізняються від інших родовищ своїм унікальним складом, а саме: підвищеним рівнем залізистості піроксенів і олівіну.

Бирзулівське та Лікарівське родовища

Розташовані у Кіровоградській області та є важливими центрами видобутку ільменіту, адже забезпечують до 2% світового видобутку. Ці родовища також багаті на рутил і циркон, а для розробки залучають сучасні технології збагачення.

Тарасівське родовище

Має унікальну полімінеральну природу, тож це вирізняє його з-поміж інших родовищ титанових руд в Україні. До того ж у покладах Тарасівського родовища є рутил, циркон, ставроліт та інші цінні компоненти, зокрема оксид ванадію та скандій. Це дозволяє під час видобутку отримувати кілька видів сировини, що суттєво підвищує економічну привабливість Тарасівського родовища.

Іршанське родовище

Це одне з найбільших у Європі джерел титанових руд. Саме родовище відкрили ще у 1950-х роках. Воно посідає центральне місце в українській геології.

Тут займаються видобутком ільменітових та рутил-циркон-ільменітових розсипів кайнозойського періоду. Родовище охоплює кілька кар’єрів, де рудоносні піски багаті на ільменіт та інші цінні мінерали, як-от циркон і рутил. А Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК) забезпечує значну частку українського видобутку титану.

