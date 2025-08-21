Видобуток рудних копалин — які ресурси добувають в Україні

Роботи в кар'єрі. Скриншот з відео

В надрах України містяться різноманітні рудні корисні копалини, на основі яких розвивається металургійна галузь країни. Рудні концентрати також експортують в інші країни світу.

Сайт Новини.LIVE розповідає детальніше про те, які рудні копалини видобувають в Україні.

Найбільші басейни із залізними рудами в Україні

За запасами залізної, марганцевої, титанової та уранової руди Україна посідає перше місце серед країн Європи, за запасами ртутної руди – друге, йдеться на сайті Інституту геології. Більшість родовищ руд пов'язана з породами Українського щита, а також давньої (Донецької) і молодої (Карпатської) складчастих областей.

Так, наприклад, родовища залізної руди зосереджені в залізорудних районах та басейнах. Відомо про 52 родовища, з яких 28 нині активно розробляються. Найбільшим залізорудним басейном країни є Криворізький, який простягається на 100 км з Півночі на Південь. Тут залягають:

червоний залізняк (вміст заліза 50-60%);

інші залізні руди із вмістом заліза 30-40%.

Друге місце за запасами залізних руд в Україні належить Кременчуцькому залізорудному району. Він багатий на залізисті магнетитові кварцити, що залягають пластами. Загалом вчені вважають, що запаси Кременчуцького залізорудного району становлять 4,5 млрд тонн.

Існує ще Білозерський залізорудний район, у якому є родовища залізистих і магнетитових кварцитів. У багатих рудах вміст заліза — 58-61%. За запасами багатих руд цей район поступається тільки Кривбасу. Однак видобувати руди у Білозерському районі можна лише збудувавши шахти, адже копалини залягають дуже глибоко.

Марганцеві руди

Ця важлива копалина була знайдена у Нікопольському марганцевому басейні, який є одним із найбільших у світі. Він складається з двох великих родовищ:

Нікопольського;

Великотокмацького.

На території басейну також є рудоносні площі на межиріччі Дніпро–Інгулець. Вміст марганцю в окисних рудах в середньому 25-30%, а загальні запаси руди – понад 2 млрд тонн.

Ртутні та мідні руди

За розвіданими запасами наша країна посідає друге місце у світі за запасами ртутної руди. Щодо мідної руди, то її виявили на Волині.

