Добыча рудных ископаемых — какие ресурсы добывают в Украине

Работы в карьере. Скриншот из видео

В недрах Украины содержатся разнообразные рудные полезные ископаемые, на основе которых развивается металлургическая отрасль страны. Рудные концентраты также экспортируют в другие страны мира.

Сайт Новини.LIVE рассказывает подробнее о том, какие рудные ископаемые добывают в Украине.

Реклама

Читайте также:

Крупнейшие бассейны с железными рудами в Украине

По запасам железной, марганцевой, титановой и урановой руды Украина занимает первое место среди стран Европы, по запасам ртутной руды - второе, говорится на сайте Института геологии. Большинство месторождений руд связано с породами Украинского щита, а также древней (Донецкой) и молодой (Карпатской) складчатых областей.

Так, например, месторождения железной руды сосредоточены в железорудных районах и бассейнах. Известно о 52 месторождениях, из которых 28 ныне активно разрабатываются. Крупнейшим железорудным бассейном страны является Криворожский, который простирается на 100 км с Севера на Юг. Здесь залегают:

красный железняк (содержание железа 50-60%);

другие железные руды с содержанием железа 30-40%.

Второе место по запасам железных руд в Украине принадлежит Кременчугскому железорудному району. Он богат железистыми магнетитовыми кварцитами, залегающими пластами. В целом ученые считают, что запасы Кременчугского железорудного района составляют 4,5 млрд тонн.

Существует еще Белозерский железорудный район, в котором есть месторождения железистых и магнетитовых кварцитов. В богатых рудах содержание железа - 58-61%. По запасам богатых руд этот район уступает только Кривбассу. Однако добывать руды в Белозерском районе можно только построив шахты, ведь ископаемые залегают очень глубоко.

Марганцевые руды

Это важное ископаемое было найдено в Никопольском марганцевом бассейне, который является одним из крупнейших в мире. Он состоит из двух крупных месторождений:

Никопольского;

Великотокмакского.

На территории бассейна также есть рудоносные площади на междуречье Днепр-Ингулец. Содержание марганца в окисных рудах в среднем 25-30%, а общие запасы руды - более 2 млрд тонн.

Ртутные и медные руды

По разведанным запасам наша страна занимает второе место в мире по запасам ртутной руды. Что касается медной руды, то ее обнаружили на Волыни.

Ранее мы рассказывали, какие полезные ископаемые есть на территории Киевской области. Так, одной из главных ресурсных ценностей области являются строительные материалы. Узнавайте также, какими редкоземельными металлами обладает Украина.