От глубины земли до промышленных мощностей — чем известно Семиренковское месторождение

Семиренковское месторождение. Фото: ДТЭК Нафтогаз

Семиренковское месторождение — одно из ключевых нефтегазовых богатств Украины, которое играет важную роль в развитии топливно-энергетического комплекса. Его история сочетает открытие уникальных геологических структур, современные технологии добычи и стратегическое значение для энергетической безопасности государства.

Новини.LIVE рассказывают, где находится и чем известно Семиренковское месторождение.

Что известно о Семиренковском месторождении

Семиренковское газоконденсатное месторождение расположено в Шишацком районе Полтавской области, в центральной части Днепровско-Донецкой впадины. Оно находится в пределах юго-западного продолжения Солоховско-Диканского структурного вала и занимает площадь в 156 квадратных километров.

По данным ДТЭК, Семиренковское месторождение — это уникальный инженерный объект, который является самой глубокой газовой скважиной — 6 750 метров, что делает ее рекордной не только в Украине, но и среди промышленных скважин Европы.

Реализация этого проекта позволила достичь стабильной промышленной добычи природного газа — более 100 тысяч кубометров в сутки. Такой показатель считается уникальным для Украины, ведь разработка залежей на подобных сверхглубинах ранее не осуществлялась: она расценивалась как чрезвычайно сложная и почти нереальная задача для отрасли.

Скважину построили в 2016 году, и с тех пор она сохраняет статус исключительного инженерного достижения отечественной газодобывающей промышленности. В то же время ДТЭК уже имеет амбициозные планы: на Семиренковском месторождении предусмотрено строительство еще более глубокой скважины, проектная глубина которой достигнет 7 050 метров.

Семиренковское — первое цифровое месторождение

В 2021 году ДТЭК Нафтогаз внедрил первую в Украине интегрированную систему цифровых двойников месторождений, и именно Семиренковское стало пилотным объектом.

Решение, созданное в рамках программы MODUS, объединило в единую платформу гидродинамические модели, симуляцию движения флюидов в скважине и модели наземной инфраструктуры. Если раньше эти процессы анализировались отдельно, то теперь компания может в режиме реального времени виртуально воспроизводить работу всего месторождения и прогнозировать изменения параметров на любом этапе. Это позволяет оптимизировать добычу, продлевать срок эксплуатации и вносить изменения еще на стадии проектирования.

Как пояснили в компании, подобных решений в украинской нефтегазовой отрасли больше нет. Архитектура платформы обеспечивает одновременную работу специалистов из разных офисов, использование удаленных вычислительных ресурсов и мгновенный доступ к данным. Кроме повышения эффективности, это также гарантирует информационную безопасность и снижает риски потери данных.

