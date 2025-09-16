Самая глубокая скважина в Европе — что скрывают недра и где находится

Газовая скважина. Фото: Фото: DTEKcompany/Facebook

На территории Полтавской области расположено Семиренковское месторождение, которое дало Украине уникальный инженерный объект — самую глубокую газовую скважину. Ее глубина составляет 6 750 метров, что делает ее рекордной не только в Украине, но и среди промышленных скважин Европы.

Работы были завершены в 2016 году, и с тех пор она стабильно обеспечивает добычу газа, сообщают в ДТЭК.

Добыча газа на Семиренковском месторождении

Скважина позволила выйти на новый уровень газодобычи. Сейчас ежесуточно из недр достают более 100 тысяч кубометров природного газа.

Для Украины это значительный показатель, ведь еще несколько десятилетий назад бурение на такой глубине считалось почти невозможным. Успех этого проекта стал подтверждением, что современные технологии позволяют осваивать даже самые сложные участки недр.

Инвестиции в глубокое бурение

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко неоднократно подчеркивал, что подобные проекты требуют больших финансовых вложений.

"Глубокое бурение — это перспективные, но сложные высокотехнологичные проекты. Инвестиции в каждую глубокую скважину в 3-4 раза больше обычных, а риски также возрастают. Но у глубокого бурения большой потенциал в части интенсивного наращивания добычи газа в Украине", — отметил Тимченко.

Перспективы еще более глубоких скважин

Ученые и инженеры уже планируют новый рекорд. На том же месторождении предусмотрено бурение еще одной скважины, которая достигнет глубины 7 050 метров.

Если этот замысел будет реализован, Украина получит еще более мощный объект, способный укрепить энергетическую независимость и стать примером современных инженерных решений в буровом деле.

Опыт Европы в глубоком бурении

Европа имеет другие рекорды в сфере бурения, хотя не всегда они были связаны с добычей полезных ископаемых. Например, в Германии в рамках научной программы KTB пробурили скважину на 9 101 метр. Ее использовали как "лабораторию в глубине" для изучения температуры, структуры коры и подземных процессов. Добычу там не осуществляли.

В 2025 году Польша завершила другой интересный проект — геотермальное бурение в селе Szaflary, где глубина составила более 6 100 метров. Его задачей было исследование тепловых ресурсов и обеспечение отопления на местном уровне.

Украинские амбиции и международный контекст

На фоне таких примеров украинская скважина на Семиренковском месторождении уникальна тем, что соединила научный подход и реальную промышленную добычу. Она стала символом технологического прорыва в отечественной энергетике.

"Успех Семиренковской скважины показал, что Украина способна конкурировать с сильнейшими странами Европы в сфере бурения", — отмечает Тимченко.

Как сообщалось, украинские месторождения нефти, несмотря на их значимость для отечественной экономики и промышленности, имеют разные масштабы и играют неодинаковую роль в региональном развитии. Ценный ресурс остается одним из ключевых источников энергии, что непосредственно влияет на экономический и промышленный прогресс страны.

Также мы рассказывали, что самородная сера в Украине является осадочного происхождения, образовавшаяся в известняках и гипсах под воздействием подземных вод и бактерий, которые восстанавливали сульфаты. Это привело к формированию мощных залежей, особенно на западе страны, которые считаются одними из крупнейших в Европе.