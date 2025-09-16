Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Найглибша свердловина в Європі — що там видобувають

Найглибша свердловина в Європі — що там видобувають

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 14:45
Найглибша свердловина в Європі — що ховають надра та де знаходиться
Газова свердловина. Фото: Фото: DTEKcompany/Facebook

На території Полтавської області розташоване Семиренківське родовище, яке дало Україні унікальний інженерний об’єкт — найглибшу газову свердловину. Її глибина становить 6 750 метрів, що робить її рекордною не лише в Україні, а й серед промислових свердловин Європи. 

Роботи були завершені у 2016 році, і відтоді вона стабільно забезпечує видобуток газу, повідомляють у ДТЕК.

Реклама
Читайте також:

Видобуток газу на Семиренківському родовищі

Свердловина дозволила вийти на новий рівень газовидобутку. Зараз щодоби з надр дістають понад 100 тисяч кубометрів природного газу. Для України це значний показник, адже ще кілька десятиліть тому буріння на такій глибині вважалося майже неможливим. Успіх цього проєкту став підтвердженням, що сучасні технології дають змогу освоювати навіть найскладніші ділянки надр.

Інвестиції у глибоке буріння

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко неодноразово підкреслював, що подібні проєкти вимагають великих фінансових вкладень.

"Глибоке буріння — це перспективні, але складні високотехнологічні проєкти. Інвестиції в кожну глибоку свердловину у 3-4 рази більші за звичайні, а ризики також зростають. Але у глибокого буріння великий потенціал у частині інтенсивного нарощування видобутку газу в Україні", — зазначив Тимченко.

Перспективи ще глибших свердловин

Науковці та інженери вже планують новий рекорд. На тому ж родовищі передбачено буріння ще однієї свердловини, яка сягне глибини 7 050 метрів.

Якщо цей задум буде реалізовано, Україна отримає ще більш потужний об’єкт, здатний зміцнити енергетичну незалежність та стати прикладом сучасних інженерних рішень у буровій справі.

Досвід Європи у глибокому бурінні

Європа має інші рекорди у сфері буріння, хоча не завжди вони були пов’язані з видобутком корисних копалин. Наприклад, у Німеччині в межах наукової програми KTB пробурили свердловину на 9 101 метр. Її використовували як "лабораторію в глибині" для вивчення температури, структури кори та підземних процесів. Видобутку там не здійснювали.

У 2025 році Польща завершила інший цікавий проєкт — геотермальне буріння в селі Szaflary, де глибина склала понад 6 100 метрів. Його завданням було дослідження теплових ресурсів та забезпечення опалення на місцевому рівні. Це приклад того, як глибоке буріння може мати прикладне значення не лише для газу чи нафти, а й для відновлюваної енергетики.

Українські амбіції та міжнародний контекст

На тлі таких прикладів українська свердловина на Семиренківському родовищі є унікальною тим, що поєднала науковий підхід і реальний промисловий видобуток. Вона стала символом технологічного прориву у вітчизняній енергетиці.

"Успіх Семиренківської свердловини показав, що Україна здатна конкурувати з найсильнішими країнами Європи у сфері буріння", — наголошує Тимченко.

Як повідомлялось, українські родовища нафти, попри їхню значущість для вітчизняної економіки та промисловості, мають різні масштаби і відіграють неоднакову роль у регіональному розвитку. Цінний ресурс залишається одним із ключових джерел енергії, що безпосередньо впливає на економічний та промисловий прогрес країни.

Також ми розповідали, що самородна сірка в Україні є осадового походження, що утворилась у вапняках та гіпсах під впливом підземних вод і бактерій, які відновлювали сульфати. Це призвело до формування потужних покладів, особливо на заході країни, які вважаються одними з найбільших у Європі.

Європа паливо газ видобуток корисних копалин видобуток
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації