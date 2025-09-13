Де в Україні зосереджені родовища самородної сірки — регіони та перспективи

Кристали сірки. Фото: Ivar Leidus

Самородна сірка в Україні має осадове походження. Вона утворювалась у товщах вапняків та гіпсів під дією підземних вод і бактерій, що відновлювали сульфати. Внаслідок цього виникли значні скупчення сірки, які вийшли на промисловий рівень. Найбільше такі процеси охопили захід країни, де сформувалися унікальні поклади, які вважаються одними з найпотужніших у Європі.

Сірка є критично важливим ресурсом для багатьох галузей, зазначають фахівці Інституту геології. Близько 75% видобутку йде на виробництво сірчаної кислоти, яка використовується для створення фосфорних, соляних та інших кислот, а також мінеральних добрив.

У сільському господарстві сірка допомагає боротися зі шкідниками та покращує врожайність ґрунтів. У паперовій промисловості її застосовують для обробки деревної маси, а в гумовій — для вулканізації каучуку. Сірка також потрібна для виробництва сірників, фарб, пороху, штучних волокон і ліків.

Родовища самородної сірки в Україні

Україна входить до числа світових лідерів за запасами самородної сірки, яка є важливим ресурсом для хімічної промисловості, сільського господарства та інших галузей. Основні поклади цього мінералу зосереджені в Передкарпатському сірконосному басейні, який простягається на території Львівської та Івано-Франківської областей. Цей регіон є серцем видобутку сірки в Україні, адже тут розташовані найбільші родовища, що забезпечували значну частину потреб країни та експорт у минулому.

Передкарпатський басейн має унікальну геологічну будову. Він простягається на 300-500 км у довжину та 40-50 км у ширину, охоплюючи не лише Україну, а й частини Польщі та Румунії.

Поклади сірки залягають у шарах міоцену на глибині від 20 до 500 метрів, що дозволяє видобувати їх як відкритим способом, так і підземною виплавкою. Вміст сірки в руді коливається від 14 до 27%, що робить ці родовища економічно вигідними для розробки.

Найбільші родовища сірки в Україні

Серед ключових родовищ Передкарпаття виділяються Роздольське та Язівське. Роздольське родовище, розташоване у Львівській області, стало основою для створення потужного гірничо-хімічного комбінату, який працює з 1958 року. Тут застосовують автоклавовий метод витопу сірки, що дозволяє отримувати високоякісний продукт.

Язівське родовище, також у Львівській області, використовує підземну виплавку, що є більш сучасним і екологічним підходом. Наразі Язівське залишається єдиним відносно рентабельним джерелом видобутку сірки в Україні, хоча його запаси поступово виснажуються.

Інші важливі родовища включають Немирівське, Любенське, Сороківське, Гуменецьке, Жидачівське, Подорожнянське та Товмацьке. Ці родовища менші за обсягом, але також відіграють роль у загальній структурі видобутку. Наприклад, Немирівське родовище активно розроблялося в минулому, але сьогодні його значення зменшилося через виснаження запасів.

Загалом в Україні враховано 12 родовищ самородної сірки із загальними запасами близько 118 млн тонн.

Сучасний стан родовищ сірки в Україні

Сьогодні більшість кар’єрів та підприємств із видобутку самородної сірки зупинені. Причина — екологічні проблеми та економічна нерентабельність. Видобуток сірки методом підземного виплавлення завдавав шкоди довкіллю, а ціни на світовому ринку робили розробку збитковою.

Водночас поклади залишаються перспективними, адже глобальні потреби у сірці зростають, зокрема у виробництві добрив.

Екологічні наслідки видобутку сірки

Історія промислового освоєння родовищ сірки на заході України має і негативний бік. Масштабні кар’єри та застосування технології виплавлення призвели до порушення ґрунтів, осідання земель та забруднення води. Деякі ділянки залишилися небезпечними для сільського господарства.

Проте сучасні методи екологічної рекультивації можуть відновити ці території, зробивши їх придатними для нового використання.

