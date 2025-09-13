Где в Украине сосредоточены месторождения самородной серы — регионы и перспективы

Кристаллы серы. Фото: Ivar Leidus

Самородная сера в Украине имеет осадочное происхождение. Она образовывалась в толщах известняков и гипсов под действием подземных вод и бактерий, которые восстанавливали сульфаты. Вследствие этого возникли значительные скопления серы, которые вышли на промышленный уровень. Больше всего такие процессы охватили запад страны, где сформировались уникальные залежи, которые считаются одними из самых мощных в Европе.

Сера является критически важным ресурсом для многих отраслей, отмечают специалисты Института геологии. Около 75% добычи идет на производство серной кислоты, которая используется для создания фосфорных, соляных и других кислот, а также минеральных удобрений.

В сельском хозяйстве сера помогает бороться с вредителями и улучшает урожайность почв. В бумажной промышленности ее применяют для обработки древесной массы, а в резиновой — для вулканизации каучука. Сера также нужна для производства спичек, красок, пороха, искусственных волокон и лекарств.

Месторождения самородной серы в Украине

Украина входит в число мировых лидеров по запасам самородной серы, которая является важным ресурсом для химической промышленности, сельского хозяйства и других отраслей. Основные залежи этого минерала сосредоточены в Предкарпатском сероносном бассейне, который простирается на территории Львовской и Ивано-Франковской областей.

Этот регион является сердцем добычи серы в Украине, ведь здесь расположены крупнейшие месторождения, которые обеспечивали значительную часть потребностей страны и экспорт в прошлом.

Предкарпатский бассейн имеет уникальное геологическое строение. Он простирается на 300-500 км в длину и 40-50 км в ширину, охватывая не только Украину, но и части Польши и Румынии.

Залежи серы залегают в слоях миоцена на глубине от 20 до 500 метров, что позволяет добывать их как открытым способом, так и подземной выплавкой. Содержание серы в руде колеблется от 14 до 27%, что делает эти месторождения экономически выгодными для разработки.

Крупнейшие месторождения серы в Украине

Среди ключевых месторождений Предкарпатья выделяются Роздольское и Язовское. Роздольское месторождение, расположенное во Львовской области, стало основой для создания мощного горно-химического комбината, который работает с 1958 года. Здесь применяют автоклавный метод вытопа серы, что позволяет получать высококачественный продукт.

Язовское месторождение, также во Львовской области, использует подземную выплавку, что является более современным и экологичным подходом. В настоящее время Язовское остается единственным относительно рентабельным источником добычи серы в Украине, хотя его запасы постепенно истощаются.

Другие важные месторождения включают Немировское, Любенское, Сороковское, Гуменецкое, Жидачевское, Подорожнянское и Товмацкое. Эти месторождения меньше по объему, но также играют роль в общей структуре добычи. Например, Немировское месторождение активно разрабатывалось в прошлом, но сегодня его значение уменьшилось из-за истощения запасов.

Всего в Украине учтено 12 месторождений самородной серы с общими запасами около 118 млн тонн.

Современное состояние месторождений серы в Украине

Сегодня большинство карьеров и предприятий по добыче самородной серы остановлены. Причина - экологические проблемы и экономическая нерентабельность. Добыча серы методом подземной выплавки наносила вред окружающей среде, а цены на мировом рынке делали разработку убыточной.

В то же время залежи остаются перспективными, ведь глобальные потребности в сере растут, в частности в производстве удобрений.

Экологические последствия добычи серы

История промышленного освоения месторождений серы на западе Украины имеет и негативную сторону. Масштабные карьеры и применение технологии выплавки привели к нарушению почв, оседанию земель и загрязнению воды. Некоторые участки остались опасными для сельского хозяйства.

Однако современные методы экологической рекультивации могут восстановить эти территории, сделав их пригодными для нового использования.

