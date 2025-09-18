Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Українська енергетика — чим особливе Семиренківське родовище

Українська енергетика — чим особливе Семиренківське родовище

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 14:20
Від глибини землі до промислових потужностей — чим відоме Семиренківське родовище
Семиренківське родовище. Фото: ДТЕК Нафтогаз

Семиренківське родовище — одне з ключових нафтогазових багатств України, яке відіграє важливу роль у розвитку паливно-енергетичного комплексу. Його історія поєднує відкриття унікальних геологічних структур, сучасні технології видобутку та стратегічне значення для енергетичної безпеки держави.

Новини.LIVE розповідають, де знаходиться та чим відоме Семиренківське родовище.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про Семиренківське родовище

Семиренківське газоконденсатне родовище розташоване в Шишацькому районі Полтавської області, в центральній частині Дніпровсько-Донецької западини. Воно знаходиться в межах південно-західного продовження Солохівсько-Диканського структурного валу та займає площу у 156 квадратних кілометрів.

За даними ДТЕК, Семиренківське родовище — це унікальний інженерний об’єкт, який є найглибшою газовою свердловиною — 6 750 метрів, що робить її рекордною не лише в Україні, а й серед промислових свердловин Європи.

Реалізація цього проєкту дозволила досягти стабільного промислового видобутку природного газу — понад 100 тисяч кубометрів щодоби. Такий показник вважається унікальним для України, адже розробка покладів на подібних надглибинах раніше не здійснювалася: вона розцінювалася як надзвичайно складне й майже нереальне завдання для галузі.

Свердловину збудували у 2016 році, і відтоді вона зберігає статус виняткового інженерного досягнення вітчизняної газовидобувної промисловості. Водночас ДТЕК вже має амбітні плани: на Семиренківському родовищі передбачено спорудження ще глибшої свердловини, проєктна глибина якої сягне 7 050 метрів.

Семиренківське — перше цифрове родовище

У 2021 році ДТЕК Нафтогаз впровадив першу в Україні інтегровану систему цифрових двійників родовищ, і саме Семиренківське стало пілотним об’єктом.

Рішення, створене в межах програми MODUS, об’єднало в єдину платформу гідродинамічні моделі, симуляцію руху флюїдів у свердловині та моделі наземної інфраструктури. Якщо раніше ці процеси аналізувалися окремо, то тепер компанія може у режимі реального часу віртуально відтворювати роботу всього родовища та прогнозувати зміни параметрів на будь-якому етапі. Це дозволяє оптимізувати видобуток, подовжувати термін експлуатації та вносити зміни ще на стадії проєктування.

Як пояснили в компанії, подібних рішень в українській нафтогазовій галузі більше немає. Архітектура платформи забезпечує одночасну роботу спеціалістів з різних офісів, використання віддалених обчислювальних ресурсів і миттєвий доступ до даних. Крім підвищення ефективності, це також гарантує інформаційну безпеку та знижує ризики втрати даних.

Раніше ми розповідали, де видобувають газ в Європі.

Також дізнавайтеся, чи вистачить Україні газу на новий опалювальний сезон.

Нафтогаз газ видобуток родовище родовища
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації