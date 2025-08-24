Газові свердловини ЄС — де знаходиться основний регіон видобутку газу та які країни контролюють основні родовища

Нафтогазова вежа. Фото: Freepik

Природний газ залишається ключовим енергоресурсом для Європейського Союзу, забезпечуючи опалення, електроенергію та промислові потреби. Але де саме в Європі зосереджені основні регіони видобутку газу? Дослідження показують, що головним осередком газовидобутку в ЄС є Північне море, де Норвегія, Нідерланди та Велика Британія відіграють провідну роль.

Цей регіон не лише багатий на запаси, а й має розвинену інфраструктуру, яка забезпечує стабільне постачання, пише видання Offshore Technology.

Чому Північне море стало головним регіоном видобутку газу

Північне море — це справжнє серце газової промисловості Європи. За оцінками експертів, у цьому регіоні зосереджено близько 3 трильйонів кубометрів природного газу, що становить значну частину європейських запасів. Основні родовища розташовані в норвезькому, британському та нідерландському секторах морського шельфу.

Наприклад, норвезьке родовище Тролл містить понад 1 трильйон кубометрів газу, що робить його одним із найбільших у світі. Аналогічно, нідерландське родовище Слохтерн також має значні запаси, які довгий час забезпечували Європу енергоресурсами.

Норвегія є беззаперечним лідером у видобутку газу в ЄС. Вона не лише постачає значну частину газу до країн Союзу, а й активно інвестує в технології для підвищення ефективності видобутку.

Велика Британія та Нідерланди також відіграють важливу роль, хоча їхні обсяги видобутку менші порівняно з Норвегією. Ці країни разом формують енергетичну основу Європи, забезпечуючи стабільність поставок навіть у періоди кризи.

Газові родовища Норвегії та їх роль у ЄС

Норвегія не лише має найбільші газові родовища в Європі, а й активно розвиває інфраструктуру для їхньої експлуатації. Родовище Тролл, розташоване в Північному морі, є прикладом інноваційного підходу до видобутку. Завдяки сучасним технологіям Норвегія здатна ефективно видобувати газ навіть із глибоководних родовищ, що робить її надійним постачальником для ЄС.

Крім того, Норвегія інвестує в екологічно чисті технології, щоб зменшити викиди під час видобутку. Це відповідає загальноєвропейським цілям щодо зниження вуглецевого сліду. У майбутньому Норвегія, ймовірно, залишиться ключовим гравцем на газовому ринку, особливо з огляду на скорочення видобутку в інших країнах, таких як Нідерланди.

Роль Великої Британії у видобутку газу

Британський сектор Північного моря довгий час залишався одним із головних виробників газу в регіоні. Хоча видобуток поступово скорочується, країна зберігає стратегічне значення завдяки розвиненій системі підводних трубопроводів і терміналів.

Саме ця інфраструктура дає змогу постачати газ не лише для внутрішнього ринку, а й у сусідні держави ЄС.

Чому Нідерланди закрили найбільше родовище

Одним із найвідоміших газових родовищ Європи було Гронінген у Нідерландах, яке містило 2,9 трильйона кубометрів газу. Проте у 2023 році видобуток на цьому родовищі було повністю зупинено. Причина — численні землетруси, спричинені інтенсивним видобутком.

Ці сейсмічні події завдавали шкоди інфраструктурі та викликали занепокоєння серед місцевих жителів. Уряд Нідерландів ухвалив рішення припинити розробку, щоб уникнути подальших ризиків.

Як змінився баланс після закриття Гронінгену

Зупинка найбільшого газового родовища призвела до зростання ролі Норвегії. Європейські країни почали активніше інвестувати у норвезькі свердловини, розраховуючи компенсувати втрати. Разом з цим відбувається поступове зниження видобутку у британському секторі, що змушує ЄС шукати нові джерела постачання. Північне море зберігає лідерство, але питання довгострокових перспектив залишаються відкритими.

Чи є альтернативні регіони видобутку газу в ЄС

Окрім Північного моря, певні запаси природного газу знаходяться в Італії, Данії та деяких інших країнах. Однак масштаби цих родовищ не можна порівняти з норвезькими чи нідерландськими. Вони мають радше локальне значення, забезпечуючи частину потреб внутрішніх ринків. Саме тому Північне море залишається основним центром, який визначає енергетичний баланс Європи.

