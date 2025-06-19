Соглашение о недрах с США — какое месторождение заинтересовало инвесторов

Открытый карьер. Фото иллюстративное: Pixabay.

Месторождение лития может стать первым, где будут добывать ископаемые в рамках соглашения между США и Украиной о редкоземельных металлах. Расположено оно на Кировоградщине, в Новоукраинском районе.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, в понедельник, 16 июня, состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции (СРП), которая готовит предложения о проведении конкурсов, координирует подготовку и согласование проектов соглашений, организует их выполнение.

Какое месторождение заинтересовало инвесторов

"Есть интерес инвесторов к нескольким месторождениям. Одно из них - литиевое месторождение Добра в Кировоградской области. Рабочая группа проработает обращение по его разработке. Если все требования закона будут соблюдены - на следующем заседании запустим процедуру объявления конкурса для всех заинтересованных компаний", — говорится в заметке.

В эпоху электрификации и Зеленого перехода, такие проекты могут уменьшить риски для наших стратегических партнеров и интегрировать Украину в мировые цепи поставок, отметила Свириденко.

Министр экономики также добавила, что это месторождение потенциально подпадает под мандат Американско-украинского фонда восстановления. Его разработка может стать первым пилотным проектом в рамках совместного инвестирования.

Где расположены залежи лития в Украине

Одно из крупнейших месторождений лития в Украине, как пишет издание "Факты ICTV", расположено в поселке Шевченко (Донецкая область), где сейчас идут боевые действия. Еще одно месторождение — Крутая Балка (Запорожская область), находится на временно оккупированных территориях.

Основные месторождения лития в Украине размещаются в Кировоградской области. Это Полоховское месторождение, которое содержит более 760 миллионов тонн эквивалента карбоната лития. А также участок Добра, который относится к одному из крупнейших в стране месторождений по добыче лития — около 80-105 миллионов тонн руды с содержанием 1,1-1,4% Li₂O. Ранее оно оставалось законсервированным и недоступным для частных инвесторов

Украина рассматривается как один из ключевых потенциальных поставщиков лития. По предварительным оценкам, ее неиспользованные запасы составляют от 500 млн до более 760 млн тонн. Согласно выводам геологической службы США, по состоянию на 2024 год Украина занимала пятое место среди европейских стран по количеству лития.

Вместе с тем, некоторые исследования предполагают, что общие залежи лития в Украине могут превышать 33 миллиона тонн, а их стоимость оценивается примерно в 40 миллиардов долларов. Это делает страну важным игроком в будущем глобальном рынке критических полезных ископаемых.

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