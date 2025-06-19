Угода про надра зі США — яке родовище зацікавило інвесторів

Відкритий кар'єр. Фото ілюстративне: Pixabay.

Родовище літію може стати першим, де видобуватимуть копалини в рамках угоди між США та Україною про рідкісноземельні метали. Розташоване воно на Кіровоградщині, у Новоукраїнському районі.

Про це у Facebook повідомила перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Реклама

Читайте також:

За її словами, у понеділок, 16 червня, відбулося засідання Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП), яка готує пропозиції про проведення конкурсів, координує підготовку та узгодження проєктів угод, організовує їх виконання.

Яке родовище зацікавило інвесторів

"Маємо інтерес інвесторів до декількох родовищ. Одне з них — літієве родовище Добра в Кіровоградській області. Робоча група опрацює звернення щодо його розробки. Якщо всі вимоги закону будуть дотримані — на наступному засіданні запустимо процедуру оголошення конкурсу для всіх зацікавлених компаній", — йдеться у дописі.

В епоху електрифікації та Зеленого переходу такі проєкти можуть зменшити ризики для наших стратегічних партнерів та інтегрувати Україну у світові ланцюги постачання, зауважила Свириденко.

Міністерка економіки також додала, що це родовище потенційно підпадає під мандат Американсько-українського фонду відбудови. Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування.

Де розташовані поклади літію в Україні

Одне з найбільших родовищ літію в Україні, як пише видання "Факти ICTV", розташоване у селищі Шевченко (Донецька область), де зараз тривають бойові дії. Ще одне родовище — Крута Балка (Запорізька область), розташоване на тимчасово окупованих територіях.

Основні родовища літію в Україні розміщуються у Кіровоградській області. Це Полохівське родовище, яке містить понад 760 мільйонів тонн еквівалента карбонату літію. А також ділянка Добра, яка належить до одного з найбільших у країні родовищ з видобутку літію — близько 80-105 мільйонів тонн руди з вмістом 1,1–1,4 % Li₂O. Раніше воно залишалося законсервованим і недоступним для приватних інвесторів

Україна розглядається як один із ключових потенційних постачальників літію. За попередніми оцінками, її невикористані запаси становлять від 500 млн до понад 760 млн тонн. Відповідно до висновків геологічної служби США, станом на 2024 рік Україна посідала п’яте місце серед європейських країн за кількістю літію.

Разом із тим, деякі дослідження припускають, що загальні поклади літію в Україні можуть перевищувати 33 мільйони тонн, а їхня вартість оцінюється приблизно у 40 мільярдів доларів. Це робить країну важливим гравцем у майбутньому глобальному ринку критичних корисних копалин.

Раніше ми писали, де в Україні розташована найдовша газова свердловина.

Також дізнавайтеся, які українські регіони багаті на бурштин.