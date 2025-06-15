Цены на газ изменятся — экс-глава Нафтогаза дал неутешительный прогноз

Газовая скважина. Фото: УНИАН

Израильские удары по газовой инфраструктуре Ирана могут привести к росту цен на газ в Европе, что потенциально повлияет и на стоимость голубого топлива в Украине.

Такое мнение высказал бывший руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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По его словам, Израиль использует дроны для поражения иранских газовых объектов. Это угрожает стабильности поставок иранского газа в Турцию, которая, в свою очередь, перепродает часть этого ресурса странам Европейского Союза. В случае сокращения иранского экспорта, Турция не сможет компенсировать дефицит за счет российского газа, ведь обе ветки поставок уже загружены на максимум.

В такой ситуации Анкара может либо уменьшить поставки в ЕС, либо будет вынуждена закупать больше дорогого сжиженного газа (LNG). В обоих случаях это приведет к повышению цен на европейском рынке, что может сказаться и на Украине. Если израильские удары будут продолжаться, часть объемов российского газа могут даже переориентировать на Иран.

Почему стоимость газа для Украины может вырасти

Стоит отметить, что из-за повреждения украинской газовой инфраструктуры в результате российских обстрелов, Украина вынуждена наращивать импорт газа из Европы. По данным Оператора ГТС Украины, в мае страна ввезла 501 млн кубометров газа. Из них:

54% — поступило из Венгрии;

33% — импортировано из Польши;

12% — получено из Словакии.

Среднесуточный объем составил 16,1 млн кубометров. В то же время, как отмечает бывший руководитель ОГТСУ Сергей Макогон, для достижения необходимых запасов в хранилищах к зиме, Украине нужно ежемесячно импортировать около 870 млн кубометров газа — это примерно 29 млн кубометров ежедневно.

Ранее мы писали, что несмотря на заявления о наличии достаточных запасов голубого топлива, государство активно импортирует газ. Только в феврале-марте было завезено примерно 800 млн кубометров.

Также мы рассказывали, в Украине газ поставляют разные компании. Однако большинство потребителей обслуживаются в Нафтогазе и имеют фиксированную годовую цену. Существуют также помесячные тарифы от других поставщиков, отличающиеся по стоимости.