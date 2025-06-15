Ціни на газ зміняться — ексголова Нафтогазу дав невтішний прогноз

Газова свердловина. Фото: УНІАН

Ізраїльські удари по газовій інфраструктурі Ірану можуть призвести до зростання цін на газ у Європі, що потенційно вплине й на вартість блакитного палива в Україні.

Таку думку висловив колишній керівник НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

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За його словами, Ізраїль використовує дрони для ураження іранських газових об’єктів. Це загрожує стабільності постачання іранського газу до Туреччини, яка, своєю чергою, перепродує частину цього ресурсу країнам Європейського Союзу. У разі скорочення іранського експорту, Туреччина не зможе компенсувати дефіцит за рахунок російського газу, адже обидві гілки постачання вже завантажені на максимум.

У такій ситуації Анкара може або зменшити постачання до ЄС або буде змушена закуповувати більше дорогого скрапленого газу (LNG). В обох випадках це призведе до підвищення цін на європейському ринку, що може позначитися й на Україні. Якщо ізраїльські удари триватимуть, частину об’ємів російського газу можуть навіть переорієнтувати на Іран.

Чому вартість газу для України може зрости

Варто зазначити, що через пошкодження української газової інфраструктури внаслідок російських обстрілів, Україна змушена нарощувати імпорт газу з Європи. За даними Оператора ГТС України, у травні країна ввезла 501 млн кубометрів газу. З них:

54% — надійшло з Угорщини;

33% — імпортовано з Польщі;

12% — отримано зі Словаччини.

Середньодобовий обсяг склав 16,1 млн кубометрів. Водночас, як зазначає колишній керівник ОГТСУ Сергій Макогон, для досягнення необхідних запасів у сховищах до зими, Україні потрібно щомісяця імпортувати близько 870 млн кубометрів газу — це приблизно 29 млн кубометрів щодня.

Раніше ми писали, що попри заяви про наявність достатніх запасів блакитного палива, держава активно імпортує газ. Тільки у лютому-березні було завезено приблизно 800 млн кубометрів.

Також ми розповідали, в Україні газ постачають різні компанії. Однак більшість споживачів обслуговуються у Нафтогазі та мають фіксовану річну ціну. Існують також помісячні тарифи від інших постачальників, що відрізняються за вартістю.