В крупнейшем месторождении в Китае нашли неизвестный редкоземельный минерал — в чем его уникальность

Техника на месторождении. Фото: УНИАН

Спрос на редкоземельные металлы растет, поскольку в мире активизируются меры, способствующие энергетическому переходу. Тем временем в Китае, где добывают 60% всех известных по состоянию на сейчас редкоземельных ресурсов, открыли крупное месторождение ранее неизвестного редкоземельного минерала.

Об этом говорится в сообщении китайского информагентства Синьхуа.

Реклама

Читайте также:

Подробнее об открытии нового редкоземельного элемента в Китае

Месторождение нашла группа исследователей из Китайского университета геологических наук (Ухань) и Института геологической разведки Внутренней Монголии. Залежи неизвестного элемента спрятаны в средней части основной рудной территории, которая принадлежит крупнейшему в мире редкоземельному месторождению Баян Обо. По словам Чжао Лайши, под руководством которого работала команда исследователей, "находка отражает сложную геохимию и разнообразие ресурсов месторождения".

Международная минералогическая ассоциация Huanghoite считает, что открытый элемент — новый карбонатный минерал, в котором много "магнитного металла" для строительства двигателей электромобилей и морских ветровых турбин.

О чем еще стоит знать

Напомним, недавно в провинции Хунань в Китае нашли залежи лития на 490 млн тонн. В этом же месторождении ученые обнаружили много других критически важных минералов, среди которых вольфрам и олово.

Ранее мы рассказывали, как долго человечество еще сможет добывать нефть. Так, в 2023 году запасы добываемой нефти были на уровне в 1,6 триллиона баррелей. Узнавайте также, какую руду добывают в Кривом Роге.