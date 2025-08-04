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Главная Индустрии В Китае нашли новый редкоземельный минерал — что известно

В Китае нашли новый редкоземельный минерал — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 10:35
В крупнейшем месторождении в Китае нашли неизвестный редкоземельный минерал — в чем его уникальность
Техника на месторождении. Фото: УНИАН

Спрос на редкоземельные металлы растет, поскольку в мире активизируются меры, способствующие энергетическому переходу. Тем временем в Китае, где добывают 60% всех известных по состоянию на сейчас редкоземельных ресурсов, открыли крупное месторождение ранее неизвестного редкоземельного минерала.

Об этом говорится в сообщении китайского информагентства Синьхуа.

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Месторождение нашла группа исследователей из Китайского университета геологических наук (Ухань) и Института геологической разведки Внутренней Монголии. Залежи неизвестного элемента спрятаны в средней части основной рудной территории, которая принадлежит крупнейшему в мире редкоземельному месторождению Баян Обо. По словам Чжао Лайши, под руководством которого работала команда исследователей, "находка отражает сложную геохимию и разнообразие ресурсов месторождения".

Международная минералогическая ассоциация Huanghoite считает, что открытый элемент — новый карбонатный минерал, в котором много "магнитного металла" для строительства двигателей электромобилей и морских ветровых турбин.

О чем еще стоит знать

Напомним, недавно в провинции Хунань в Китае нашли залежи лития на 490 млн тонн. В этом же месторождении ученые обнаружили много других критически важных минералов, среди которых вольфрам и олово.

Ранее мы рассказывали, как долго человечество еще сможет добывать нефть. Так, в 2023 году запасы добываемой нефти были на уровне в 1,6 триллиона баррелей. Узнавайте также, какую руду добывают в Кривом Роге.

Китай добыча запас месторождение редкоземельные металлы минералы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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