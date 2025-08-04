Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії У Китаї знайшли новий рідкісноземельний мінерал — що відомо

У Китаї знайшли новий рідкісноземельний мінерал — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 10:35
У найбільшому родовищі в Китаї знайшли невідомий рідкісноземельний мінерал — у чому його унікальність
Техніка на родовищі. Фото: УНІАН

Попит на рідкісноземельні метали зростає, оскільки у світі активізуються заходи, що сприяють енергетичному переходу. Тим часом у Китаї, де видобувають 60% усіх відомих станом на зараз рідкісноземельних ресурсів, відкрили велике родовище раніше невідомого рідкісноземельного мінералу.

Про це йдеться у повідомленні китайського інформагентства Сіньхуа. 

Реклама
Читайте також:

Детальніше про відкриття нового рідкісноземельного елементу в Китаї 

Родовище знайшла група дослідників із Китайського університету геологічних наук (Ухань) та Інституту геологічної розвідки Внутрішньої Монголії. Поклади невідомого елементу заховані у середній частині основної рудної території, яка належить найбільшому у світі рідкісноземельному родовищу Баян Обо. За словами Чжао Лайші, під керівництвом якого працювала команда дослідників, "знахідка відображає складну геохімію та різноманітність ресурсів родовища".

Міжнародна мінералогічна асоціація Huanghoite вважає, що відкритий елемент — новий карбонатний мінерал, у якому багато "магнітного металу" для будівництва двигунів електромобілів та морських вітрових турбін.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, нещодавно в провінції Хунань в Китаї знайшли поклади літію на 490 млн тонн. У цьому ж родовищі вчені виявили багато інших критично важливих мінералів, серед яких вольфрам та олово. 

Раніше ми розповідали, як довго людство ще зможе видобувати нафту. Так, у 2023 році запаси видобувної нафти були на рівні в 1,6 трильйона барелів. Дізнавайтесь також, яку руду видобувають у Кривому Розі. 

Китай видобуток запас родовище рідкісноземельні метали мінерали
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації