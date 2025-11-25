Мировые запасы алмазов — какие страны опережают всех

Запасы алмазов в мире. Фото: Pexels

Мировой рынок необработанных алмазов сосредоточен в руках нескольких крупных производителей. В прошлом году наибольшие объемы добычи обеспечили Россия, Ботсвана и Ангола.

Сочетание больших запасов и значительных объемов добычи создает ситуацию, когда лишь несколько государств формируют предложение, влияют на цены и движение мировой индустрии драгоценных камней, сообщает 24 канал.

Кто добывает больше всего алмазов в мире

По данным Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) за 2024 год, Россия произвела более 37 млн каратов, что составляет 34,5% мировой добычи.

Ботсвана занимает второе место с 18,13 млн каратов (16,8%), Ангола — третье с 14,03 млн каратов (13%).

Канада, которая оказалась на четвертой позиции, добыла 13,32 млн каратов (12,35%).

Кто импортирует больше всего алмазов

Индия остается крупнейшим мировым импортером необработанных алмазов, контролируя 40% импорта по объему и 39% — по стоимости.

ОАЭ импортируют около 29% по объему и 24% по стоимости, укрепляя позиции одного из ключевых мировых хабов.

Запасы драгоценных камней: кто имеет больше всего

Statista оценивает промышленные запасы алмазов в России на уровне 990 млн каратов — это самый большой показатель в мире.

Ботсвана имеет около 250 млн каратов, Ангола — 150 млн каратов.

Конго также обладает ресурсной базой в 150 млн каратов, а Южная Африка — около 85 млн каратов.

