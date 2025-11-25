Видео
Тысячи тонн бриллиантов — кто контролирует мировые запасы алмазов

Тысячи тонн бриллиантов — кто контролирует мировые запасы алмазов

Дата публикации 25 ноября 2025 17:00
обновлено: 16:57
Мировые запасы алмазов — какие страны опережают всех
Запасы алмазов в мире. Фото: Pexels

Мировой рынок необработанных алмазов сосредоточен в руках нескольких крупных производителей. В прошлом году наибольшие объемы добычи обеспечили Россия, Ботсвана и Ангола.

Сочетание больших запасов и значительных объемов добычи создает ситуацию, когда лишь несколько государств формируют предложение, влияют на цены и движение мировой индустрии драгоценных камней, сообщает 24 канал.

Кто добывает больше всего алмазов в мире

По данным Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) за 2024 год, Россия произвела более 37 млн каратов, что составляет 34,5% мировой добычи.

Ботсвана занимает второе место с 18,13 млн каратов (16,8%), Ангола — третье с 14,03 млн каратов (13%).

Канада, которая оказалась на четвертой позиции, добыла 13,32 млн каратов (12,35%).

Кто импортирует больше всего алмазов

Индия остается крупнейшим мировым импортером необработанных алмазов, контролируя 40% импорта по объему и 39% — по стоимости.

ОАЭ импортируют около 29% по объему и 24% по стоимости, укрепляя позиции одного из ключевых мировых хабов.

Запасы драгоценных камней: кто имеет больше всего

Statista оценивает промышленные запасы алмазов в России на уровне 990 млн каратов — это самый большой показатель в мире.

Ботсвана имеет около 250 млн каратов, Ангола — 150 млн каратов.

Конго также обладает ресурсной базой в 150 млн каратов, а Южная Африка — около 85 млн каратов.

Ранее мы рассказывали, что известно о месторождениях изумрудов в Украине и происходит ли добыча этого минерала сейчас.

Также мы сообщали, что японские ученые разработали инновационный способ создания искусственных алмазов, который кардинально отличается от традиционных методов.

Африка бриллианты драгоценные металлы алмаз месторождения
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
