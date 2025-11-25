Світові запаси алмазів — які країни випереджають всіх

Запаси алмазів у світі. Фото: Pexels

Світовий ринок необроблених алмазів зосереджений у руках кількох великих виробників. Торік найбільші обсяги видобутку забезпечили Росія, Ботсвана та Ангола.

Поєднання великих запасів та значних обсягів видобутку створює ситуацію, коли лише кілька держав формують пропозицію, впливають на ціни та рух світової індустрії дорогоцінного каміння, повідомляє 24 канал.

Хто видобуває найбільше алмазів у світі

За даними Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) за 2024 рік, Росія виробила понад 37 млн каратів, що становить 34,5% світового видобутку.

Ботсвана посідає друге місце з 18,13 млн каратів (16,8%), Ангола — третє з 14,03 млн каратів (13%).

Канада, яка опинилась на четвертій позиції, видобула 13,32 млн каратів (12,35%).

Хто імпортує найбільше алмазів

Індія залишається найбільшим світовим імпортером необроблених алмазів, контролюючи 40% імпорту за обсягом і 39% — за вартістю.

ОАЕ імпортують близько 29% за обсягом та 24% за вартістю, зміцнюючи позиції одного з ключових світових хабів.

Запаси дорогоцінного каміння: хто має найбільше

Statista оцінює промислові запаси алмазів у Росії на рівні ≈990 млн каратів — це найбільший показник у світі.

Ботсвана має близько 250 млн каратів, Ангола — 150 млн каратів.

Конго також володіє ресурсною базою у 150 млн каратів, а Південна Африка — близько 85 млн каратів.

