Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Вчені винайшли новий спосіб вирощування алмазів — деталі

Вчені винайшли новий спосіб вирощування алмазів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 06:20
Японські вчені відкрили новий спосіб виростити алмази майбутнього — як це змінить науку
Штучні алмази. Фото: Unsplash

Вчені з Токійського університету розробили інноваційний спосіб створення штучних алмазів, який кардинально відрізняється від традиційних методів. Замість екстремальних умов, таких як високий тиск у десятки гігапаскалів і температури в тисячі кельвінів, дослідники застосували техніку низького тиску з використанням електронного опромінення. 

Цей метод не лише ефективний, але й дозволяє створювати наноалмази без дефектів діаметром до 10 нанометрів, що відкриває нові можливості для науки та промисловості, пише видання SciTechDaily.

Реклама
Читайте також:

Чим здивували дослідники з Токіо

Ключовою особливістю нового методу є використання молекули вуглецю — адамантану (C10H16), яка має тетраедричну структуру, схожу на алмаз. 

Адамантан виявився перспективним завдяки таким властивостям:

  • тетраедрична симетрична структура;
  • схожість із просторовою конфігурацією алмазу;
  • здатність формувати тривимірну решітку при зміні зв’язків.

Як працює процес електронного опромінення

У ході експериментів учені видаляли певні C-H-зв’язки в адамантані, що дозволяло формувати нові C-C-зв’язки. Це поступово перетворювало молекули у стійку алмазоподібну структуру.

Процес контролювався завдяки:

  • просвічувальній електронній мікроскопії;
  • вакуумним умовам;
  • температурному діапазону 100–296 К;
  • енергії опромінення 80–200 кілоелектронвольтів.

Які результати вдалося отримати

У результаті довготривалого опромінення вчені змогли отримати наноалмази діаметром до 10 нанометрів без дефектів, з кубічною кристалічною структурою. При цьому відбувався викид водню — природний побічний процес у ході формування решітки.

Основні висновки дослідження:

  • утворені наноалмази є стабільними і без дефектів;
  • розмір кристалів досягає 10 нанометрів;
  • інші вуглеводні не здатні повторити результат адамантану.

Чому цей прорив важливий

Відкриття японських учених не лише пропонує новий метод синтезу алмазів, а й має ширший науковий контекст.

Воно відкриває перспективу для:

  • створення високоякісних матеріалів для електроніки;
  • застосування у медицині та нанотехнологіях;
  • безпечного дослідження органічних зразків;
  • пояснення природного утворення алмазів у метеоритах.

Майбутнє технології створення штучних алмазів

Сьогодні відкриття японських дослідників можна розглядати як фундамент для розвитку нових підходів у матеріалознавстві. Воно доводить, що алмази можна вирощувати без екстремальних умов і гігантських витрат, відкриваючи шлях до їх доступнішого виробництва. З часом це може змінити ринок штучних алмазів і дати поштовх для появи інноваційних технологій у різних галузях.

Як повідомлялось, більшість світових алмазів (понад 70%) утворилася глибоко в мантії Землі, на глибині понад 150 кілометрів. На поверхню вони потрапляють внаслідок рідкісних вивержень вулканічних порід, відомих як кімберліти.

Також ми розповідали, що Ангола додає до своїх символів нове, велике алмазне родовище. Це перше за 30 років значне відкриття може суттєво вплинути не лише на економіку країни, а й на світовий ринок дорогоцінних каменів.

коштовності вчені діаманти дослідження алмаз
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації