Зеленський оцінив удари України по Росії — вечірнє звернення
Головна Індустрії Скарб під ногами — вчені знайшли нове родовище з алмазами

Скарб під ногами — вчені знайшли нове родовище з алмазами

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 19:25
Геологи знайшли нове родовище алмазів — де воно розташоване
Алмаз в руках. Фото: handsjewelers.com

Ангола давно відома як країна з багатою природою та складною історією. Серед баобабів і рідкісних антилоп тепер з’явився ще один символ — нове алмазне родовище. Це перше велике відкриття за останні три десятиліття, яке може змінити не лише економіку країни, а й баланс у світовій індустрії дорогоцінних каменів.

Світ алмазів важко уявити без компанії De Beers, пише видання The Pulse. Її історія почалася у 1860-х роках у Південній Африці, коли в Кімберлі знайшли перші великі кристали. 

Читайте також:

Засновник Сесіл Родс швидко скупив місцеві шахти і створив компанію, яка стала глобальним гравцем. Востаннє De Beers відкривала велику шахту у 1992 році — це була Venetia у Південній Африці. Відтоді ринок чекав на нові відкриття, і тепер вони відбулися в Анголі.

Як утворюються алмази в землі

Алмази не виникають раптово. Для їх появи потрібні мільйони років. У надрах Землі вуглець під впливом високого тиску і температури перетворюється на кристали. Згодом вулканічні виверження викидають їх ближче до поверхні через трубки кімберліту. 

Саме такі породи і стають джерелами для видобутку. Цей процес складний і рідкісний, тому алмази залишаються символом унікальності й розкоші.

Перспективи видобутку алмазів в Анголі

De Beers повідомила, що йдеться про перше відкриття нового кімберлітового поля за 30 років. У найближчі місяці заплановано додаткове буріння та геофізичні дослідження, які допоможуть зрозуміти потенціал родовища. 

Якщо аналіз підтвердить великі запаси, Ангола може стати одним із головних центрів алмазної індустрії у світі. Для країни це шанс залучити інвестиції, створити робочі місця і збільшити доходи від експорту.

Алмази і ризики для природи

Разом із перспективами приходять і ризики. За даними Wilson Center, гірничодобувна галузь Анголи вже залишила слід у вигляді забруднених річок та зруйнованих екосистем. Один із випадків — витік із шахти, що знищив життя у річці Лова та завдав удару місцевим громадам.

Таким чином економічні вигоди можуть обернутися серйозними екологічними проблемами.

Чому алмази потребують нових рішень

ООН наголошує, що традиційний видобуток у країнах, що розвиваються, не завжди стає рушієм зростання. Величезні прибутки часто не доходять до населення, а екологічні збитки залишаються.

Саме тому все більше уваги приділяється сталим рішенням. Наприклад, використання відновлюваних джерел енергії під час видобутку може значно зменшити негативний вплив.

Тенденції у світі алмазів

На світовому ринку зростає інтерес до так званих "сонячних діамантів". Це штучно вирощені кристали, створені з використанням чистої енергії. Вони не поступаються натуральним за красою і цінністю, але вважаються більш екологічними.

Для Анголи та інших африканських країн це може стати можливістю поєднати інвестиції в гірничодобувну сферу з розвитком зеленої енергетики.

Майбутнє алмазної галузі

Відкриття нового родовища в Анголі — це подія, яка змінює правила гри. Світова індустрія знову отримала свіжий імпульс, а країна має шанс вийти на новий рівень економічного розвитку. 

Водночас перед урядом і компаніями стоїть виклик — зробити так, щоб алмази під ногами не стали прокляттям для довкілля і місцевих громад, а справді допомогли майбутнім поколінням.

Як повідомлялось, алмази — найпопулярніші дорогоцінні камені у світі, видобуток яких приносить значний прибуток багатьом країнам. Хоча Україна поки не входить до їх числа, вона має перспективні родовища для розвитку власної алмазодобувної галузі.

Також через те, що хімічний склад алмазів досить простий — вони складаються лише з вуглецю, — більшість діамантів є прозорими та блискучими. Однак у природі також трапляються кольорові екземпляри, які мають дивовижні відтінки.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
