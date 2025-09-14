Видео
Зеленский оценил удары Украины по России — вечернее обращение
Алмазы под ногами — геологи открыли новое месторождение

Алмазы под ногами — геологи открыли новое месторождение

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 19:25
Геологи нашли новое месторождение алмазов — где оно расположено
Алмаз в руках. Фото: handsjewelers.com

Ангола давно известна как страна с богатой природой и сложной историей. Среди баобабов и редких антилоп теперь появился еще один символ — новое алмазное месторождение. Это первое крупное открытие за последние три десятилетия, которое может изменить не только экономику страны, но и баланс в мировой индустрии драгоценных камней.

Мир алмазов трудно представить без компании De Beers, пишет издание The Pulse. Ее история началась в 1860-х годах в Южной Африке, когда в Кимберли нашли первые крупные кристаллы.

Основатель Сесил Родс быстро скупил местные шахты и создал компанию, которая стала глобальным игроком. Последний раз De Beers открывала крупную шахту в 1992 году — это была Venetia в Южной Африке. С тех пор рынок ждал новых открытий, и теперь они состоялись в Анголе.

Как образуются алмазы в земле

Алмазы не возникают внезапно. Для их появления нужны миллионы лет. В недрах Земли углерод под воздействием высокого давления и температуры превращается в кристаллы. Со временем вулканические извержения выбрасывают их ближе к поверхности через трубки кимберлита.

Именно такие породы и становятся источниками для добычи. Этот процесс сложный и редкий, поэтому алмазы остаются символом уникальности и роскоши.

Перспективы добычи алмазов в Анголе

De Beers сообщила, что речь идет о первом открытии нового кимберлитового поля за 30 лет. В ближайшие месяцы запланировано дополнительное бурение и геофизические исследования, которые помогут понять потенциал месторождения.

Если анализ подтвердит большие запасы, Ангола может стать одним из главных центров алмазной индустрии в мире. Для страны это шанс привлечь инвестиции, создать рабочие места и увеличить доходы от экспорта.

Алмазы и риски для природы

Вместе с перспективами приходят и риски. По данным Wilson Center, горнодобывающая отрасль Анголы уже оставила след в виде загрязненных рек и разрушенных экосистем. Один из случаев — утечка из шахты, уничтожившая жизнь в реке Лова и нанесшая удар местным общинам.

Таким образом экономические выгоды могут обернуться серьезными экологическими проблемами.

Почему алмазы требуют новых решений

ООН отмечает, что традиционная добыча в развивающихся странах не всегда становится двигателем роста. Огромные прибыли часто не доходят до населения, а экологический ущерб остается.

Именно поэтому все больше внимания уделяется устойчивым решениям. Например, использование возобновляемых источников энергии при добыче может значительно уменьшить негативное влияние.

Тенденции в мире алмазов

На мировом рынке растет интерес к так называемым "солнечным бриллиантам". Это искусственно выращенные кристаллы, созданные с использованием чистой энергии. Они не уступают натуральным по красоте и ценности, но считаются более экологичными.

Для Анголы и других африканских стран это может стать возможностью совместить инвестиции в горнодобывающую сферу с развитием зеленой энергетики.

Будущее алмазной отрасли

Открытие нового месторождения в Анголе — это событие, которое меняет правила игры. Мировая индустрия снова получила свежий импульс, а страна имеет шанс выйти на новый уровень экономического развития.

В то же время перед правительством и компаниями стоит вызов — сделать так, чтобы алмазы под ногами не стали проклятием для окружающей среды и местных общин, а действительно помогли будущим поколениям.

Как сообщалось, алмазы — самые популярные драгоценные камни в мире, добыча которых приносит значительную прибыль многим странам. Хотя Украина пока не входит в их число, она имеет перспективные месторождения для развития собственной алмазодобывающей отрасли.

Также из-за того, что химический состав алмазов достаточно прост — они состоят только из углерода, — большинство бриллиантов являются прозрачными и блестящими. Однако в природе также встречаются цветные экземпляры, которые имеют удивительные оттенки.

Африка драгоценности бриллианты алмаз камни
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
