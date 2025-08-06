Цветные алмазы — ученые объяснили, какие процессы влияют на окраску камней

Кольцо с бриллиантом на пальце. Фото: Pexels

Алмазы имеют довольно примитивный химический состав — углерод. Поэтому подавляющее большинство ограненных бриллиантов являются прозрачными и блестящими, хотя в природе встречаются довольно неожиданные цветные экземпляры.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как и почему возникают алмазы разных цветов.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о появлении разноцветных алмазов

Как пояснил старший научный сотрудник геологии Университета Кертина в Австралии Люк Дусе, алмазы могут быть разных цветов: желтые, зеленые и даже розовые, пишет издание Live Science.

Отмечается, что существуют способы, после которых обычные алмазы превращаются в разноцветные. Например, подобно другим минералам в алмазах могут быть примеси — элементы, отличные от углерода, которые попадают в структуру камня во время образования алмазов. Однако молекулы углерода очень малы и очень плотно упакованы, а потому в алмазы не попадет много элементов, которые сильно повлияют на изменение камня. Но существуют исключения:

азот может проникать в решетку алмаза и создать желтые или оранжевые камни;

бор может создавать яркие голубые алмазы;

из-за радиоактивного излучения алмазы могут получить зеленую окраску;

после структурных деформаций алмазы могут быть с розовым или красным оттенком.

Примечательно, что благодаря розовым и красным бриллиантам ученым удается изучать историю происхождения этих драгоценных камней. Изучение этих цветных алмазов также может стать полезным инструментом для науки. Ученые считают, что они могут помочь исследователям понять, что происходило внутри Земли и как менялись углеродные циклы на протяжении всей истории Планеты.

Добывают ли алмазы в Украине

Несмотря на то, что украинские недра содержат необходимые минералы, в Украине до сих пор не построено ни одной шахты, в которой добывали бы алмазы. По данным геологов, перспективные месторождения расположены на территории Кировоградской области, также в Николаевской и Волынской областях.

Напомним, что в конце 2023 года в швейцарской Женеве состоялся аукцион, во время которого был продан крупнейший в мире бриллиант. За него заплатили более 43 млн долларов. Узнавайте также, как выглядит алмаз в природе.