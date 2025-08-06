Кольорові алмази — вчені пояснили, які процеси впливають на забарвлення каменів

Каблучка з діамантом на пальці. Фото: Pexels

Алмази мають доволі примітивний хімічний склад — вуглець. Тож переважна більшість огранованих діамантів є прозорими та блискучими, хоча у природі зустрічаються досить несподівані кольорові екземпляри.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як і чому виникають алмази різних кольорів.

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Детальніше про появу різнокольорових алмазів

Як пояснив старший науковий співробітник геології Університету Кертіна в Австралії Люк Дусе, алмази можуть бути різних кольорів: жовтими, зеленими й навіть рожевими, пише видання Live Science.

Зазначається, що існують способи, після яких звичайні алмази перетворюються у різнокольорові. Наприклад, подібно до інших мінералів в алмазах можуть бути домішки — елементи, відмінні від вуглецю, які потрапляють в структуру каменю під час утворення алмазів. Однак молекули вуглецю дуже малі й дуже щільно упаковані, а тому в алмази не потрапить багато елементів, які сильно вплинуть на зміну камінця. Та існують винятки:

азот може проникати в решітку алмазу, та створити жовті або помаранчеві камені;

бор може створювати яскраві блакитні алмази;

через радіоактивне випромінювання алмази можуть отримати зелене забарвлення;

після структурних деформацій алмази можуть бути з рожевим або червоним відтінком.

Примітно, що завдяки рожевим та червоним діамантам вченим вдається вивчати історію походження цих дорогоцінних каменів. Вивчення цих кольорових алмазів також може стати корисним інструментом для науки. Вчені вважають, що вони можуть допомогти дослідникам зрозуміти, що відбувалося всередині Землі і як змінювалися вуглецеві цикли протягом всієї історії Планети.

Чи добувають алмази в Україні

Попри те, що українські надра містять необхідні мінерали, в Україні досі не збудовано жодної шахти, в якій видобували б алмази. За даними геологів, перспективні родовища розташовані на території Кіровоградської області, також в Миколаївській та Волинській областях.

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року у швейцарській Женеві відбувся аукціон, під час якого був проданий найбільший у світі діамант. За нього заплатили понад 43 млн доларів. Дізнавайтесь також, який вигляд має алмаз у природі.