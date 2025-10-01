Японские ученые открыли новый способ вырастить алмазы будущего — как это изменит науку

Искусственные алмазы. Фото: Unsplash

Ученые из Токийского университета разработали инновационный способ создания искусственных алмазов, который кардинально отличается от традиционных методов. Вместо экстремальных условий, таких как высокое давление в десятки гигапаскалей и температуры в тысячи кельвинов, исследователи применили технику низкого давления с использованием электронного облучения.

Этот метод не только эффективен, но и позволяет создавать наноалмазы без дефектов диаметром до 10 нанометров, что открывает новые возможности для науки и промышленности, пишет издание SciTechDaily.

Чем удивили исследователи из Токио

Ключевой особенностью нового метода является использование молекулы углерода - адамантана (C10H16), которая имеет тетраэдрическую структуру, похожую на алмаз.

Адамантан оказался перспективным благодаря следующим свойствам:

тетраэдрическая симметричная структура;

сходство с пространственной конфигурацией алмаза;

способность формировать трехмерную решетку при изменении связей.

Как работает процесс электронного облучения

В ходе экспериментов ученые удаляли определенные C-H-связи в адамантане, что позволяло формировать новые C-C-связи. Это постепенно превращало молекулы в устойчивую алмазоподобную структуру.

Процесс контролировался благодаря

просвечивающей электронной микроскопии;

вакуумным условиям;

температурному диапазону 100-296 К;

энергии облучения 80-200 килоэлектронвольт.

Какие результаты удалось получить

В результате длительного облучения ученые смогли получить наноалмазы диаметром до 10 нанометров без дефектов, с кубической кристаллической структурой. При этом происходил выброс водорода — естественный побочный процесс в ходе формирования решетки.

Основные выводы исследования:

образованные наноалмазы являются стабильными и без дефектов;

размер кристаллов достигает 10 нанометров;

другие углеводороды не способны повторить результат адамантана.

Почему этот прорыв важен

Открытие японских ученых не только предлагает новый метод синтеза алмазов, но и имеет более широкий научный контекст.

Оно открывает перспективу для:

создания высококачественных материалов для электроники;

применения в медицине и нанотехнологиях;

безопасного исследования органических образцов;

объяснения естественного образования алмазов в метеоритах.

Будущее технологии создания искусственных алмазов

Сегодня открытие японских исследователей можно рассматривать как фундамент для развития новых подходов в материаловедении. Оно доказывает, что алмазы можно выращивать без экстремальных условий и гигантских затрат, открывая путь к их более доступному производству.

Со временем это может изменить рынок искусственных алмазов и дать толчок для появления инновационных технологий в различных отраслях.

