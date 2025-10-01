Японские ученые открыли новый способ вырастить алмазы будущего — как это изменит науку

Ученые изобрели новый способ выращивания алмазов — детали
Ученые из Токийского университета разработали инновационный способ создания искусственных алмазов, который кардинально отличается от традиционных методов. Вместо экстремальных условий, таких как высокое давление в десятки гигапаскалей и температуры в тысячи кельвинов, исследователи применили технику низкого давления с использованием электронного облучения.
Этот метод не только эффективен, но и позволяет создавать наноалмазы без дефектов диаметром до 10 нанометров, что открывает новые возможности для науки и промышленности, пишет издание SciTechDaily.
Чем удивили исследователи из Токио
Ключевой особенностью нового метода является использование молекулы углерода - адамантана (C10H16), которая имеет тетраэдрическую структуру, похожую на алмаз.
Адамантан оказался перспективным благодаря следующим свойствам:
- тетраэдрическая симметричная структура;
- сходство с пространственной конфигурацией алмаза;
- способность формировать трехмерную решетку при изменении связей.
Как работает процесс электронного облучения
В ходе экспериментов ученые удаляли определенные C-H-связи в адамантане, что позволяло формировать новые C-C-связи. Это постепенно превращало молекулы в устойчивую алмазоподобную структуру.
Процесс контролировался благодаря
- просвечивающей электронной микроскопии;
- вакуумным условиям;
- температурному диапазону 100-296 К;
- энергии облучения 80-200 килоэлектронвольт.
Какие результаты удалось получить
В результате длительного облучения ученые смогли получить наноалмазы диаметром до 10 нанометров без дефектов, с кубической кристаллической структурой. При этом происходил выброс водорода — естественный побочный процесс в ходе формирования решетки.
Основные выводы исследования:
- образованные наноалмазы являются стабильными и без дефектов;
- размер кристаллов достигает 10 нанометров;
- другие углеводороды не способны повторить результат адамантана.
Почему этот прорыв важен
Открытие японских ученых не только предлагает новый метод синтеза алмазов, но и имеет более широкий научный контекст.
Оно открывает перспективу для:
- создания высококачественных материалов для электроники;
- применения в медицине и нанотехнологиях;
- безопасного исследования органических образцов;
- объяснения естественного образования алмазов в метеоритах.
Будущее технологии создания искусственных алмазов
Сегодня открытие японских исследователей можно рассматривать как фундамент для развития новых подходов в материаловедении. Оно доказывает, что алмазы можно выращивать без экстремальных условий и гигантских затрат, открывая путь к их более доступному производству.
Со временем это может изменить рынок искусственных алмазов и дать толчок для появления инновационных технологий в различных отраслях.
Как сообщалось, большинство мировых алмазов (более 70%) образовалась глубоко в мантии Земли, на глубине более 150 километров. На поверхность они попадают в результате редких извержений вулканических пород, известных как кимберлиты.
Также мы рассказывали, что Ангола добавляет к своим символам новое, крупное алмазное месторождение. Это первое за 30 лет значительное открытие может существенно повлиять не только на экономику страны, но и на мировой рынок драгоценных камней.
