Главная Индустрии Ученые изобрели новый способ выращивания алмазов — детали

Ученые изобрели новый способ выращивания алмазов — детали

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 06:20
Японские ученые открыли новый способ вырастить алмазы будущего — как это изменит науку
Искусственные алмазы. Фото: Unsplash

Ученые из Токийского университета разработали инновационный способ создания искусственных алмазов, который кардинально отличается от традиционных методов. Вместо экстремальных условий, таких как высокое давление в десятки гигапаскалей и температуры в тысячи кельвинов, исследователи применили технику низкого давления с использованием электронного облучения.

Этот метод не только эффективен, но и позволяет создавать наноалмазы без дефектов диаметром до 10 нанометров, что открывает новые возможности для науки и промышленности, пишет издание SciTechDaily.

Чем удивили исследователи из Токио

Ключевой особенностью нового метода является использование молекулы углерода - адамантана (C10H16), которая имеет тетраэдрическую структуру, похожую на алмаз.

Адамантан оказался перспективным благодаря следующим свойствам:

  • тетраэдрическая симметричная структура;
  • сходство с пространственной конфигурацией алмаза;
  • способность формировать трехмерную решетку при изменении связей.

Как работает процесс электронного облучения

В ходе экспериментов ученые удаляли определенные C-H-связи в адамантане, что позволяло формировать новые C-C-связи. Это постепенно превращало молекулы в устойчивую алмазоподобную структуру.

Процесс контролировался благодаря

  • просвечивающей электронной микроскопии;
  • вакуумным условиям;
  • температурному диапазону 100-296 К;
  • энергии облучения 80-200 килоэлектронвольт.

Какие результаты удалось получить

В результате длительного облучения ученые смогли получить наноалмазы диаметром до 10 нанометров без дефектов, с кубической кристаллической структурой. При этом происходил выброс водорода — естественный побочный процесс в ходе формирования решетки.

Основные выводы исследования:

  • образованные наноалмазы являются стабильными и без дефектов;
  • размер кристаллов достигает 10 нанометров;
  • другие углеводороды не способны повторить результат адамантана.

Почему этот прорыв важен

Открытие японских ученых не только предлагает новый метод синтеза алмазов, но и имеет более широкий научный контекст.

Оно открывает перспективу для:

  • создания высококачественных материалов для электроники;
  • применения в медицине и нанотехнологиях;
  • безопасного исследования органических образцов;
  • объяснения естественного образования алмазов в метеоритах.

Будущее технологии создания искусственных алмазов

Сегодня открытие японских исследователей можно рассматривать как фундамент для развития новых подходов в материаловедении. Оно доказывает, что алмазы можно выращивать без экстремальных условий и гигантских затрат, открывая путь к их более доступному производству.

Со временем это может изменить рынок искусственных алмазов и дать толчок для появления инновационных технологий в различных отраслях.

Как сообщалось, большинство мировых алмазов (более 70%) образовалась глубоко в мантии Земли, на глубине более 150 километров. На поверхность они попадают в результате редких извержений вулканических пород, известных как кимберлиты.

Также мы рассказывали, что Ангола добавляет к своим символам новое, крупное алмазное месторождение. Это первое за 30 лет значительное открытие может существенно повлиять не только на экономику страны, но и на мировой рынок драгоценных камней.

драгоценности ученые бриллианты исследование алмаз
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
