Главная Индустрии Так возникают алмазы — ученые раскрыли одну из важных тайн

Так возникают алмазы — ученые раскрыли одну из важных тайн

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 06:20
Как алмазы попадают на поверхность Земли — ученые нашли ответ
Человек рассматривает алмаз. Фото: Unsplash

Более 70% мировых алмазов, которые добывает человечество, образовались на глубине более 150 километров в мантии Земли. На поверхности они появляются после редкого извержения вулканических пород, которое получило название кимберлиты.

Как говорится в статье в журнале Sciencedaily, несмотря на то, что ученые не одно десятилетие изучали природу появления алмазов на Земле, только одно из последних исследований позволило приблизиться к правде.

Читайте также:

Как алмазы попадают на поверхность Земли

Так, представительница университета в Осло Ана Анзулович рассказала, что главные факторы, которые заставляют алмазы двигаться вверх — углекислый газ (CO₂) и вода. Благодаря им магма становится легче окружающих пород и быстро поднимается.

По данным Геологического общества Америки, более 70% мировых алмазов добывают именно из кимберлитовых трубок. Они имеют форму моркови и поднимаются с большой глубины, двигаясь вверх с невероятной скоростью — до 130 км/ч.

Ученые создали компьютерные модели, чтобы понять, как атомы движутся на разных глубинах. Оказалось, что для извержения кимберлита из канадского кратона Слейв нужно почти минимум 8,2% CO₂. Если этот показатель меньше, то магма будет очень тяжелой и не пробьется на поверхность, а алмазы останутся внутри Земли.

Также во время исследования стало известно, что вода и углекислый газ выполняют разные функции:

  • вода превращает магму в более подвижный элемент;
  • углекислый газ на больших глубинах поддерживает структуру магмы.

Когда же расплав приближается к поверхности, газ выходит наружу и создает мощный "взрывной" эффект, который выносит алмазы вместе с обломками горных пород.

Добывают ли алмазы в Украине

В украинских недрах есть необходимые минералы, однако государство так и не строит шахты для добычи алмазов. По данным геологов, перспективные месторождения с алмазами расположены на территории Кировоградской области, также в Николаевской и Волынской областях.

Напомним, что большинство бриллиантов являются прозрачными и блестящими, однако в природе можно встретить цветные экземпляры. Узнавайте также, где открыли крупное месторождение с алмазами.

ученые исследование добыча алмаз извержение вулкана
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
