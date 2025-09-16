В мире нашли крупное месторождение алмазов — в какой стране

Алзмазы. Фото: Unsplash

В мире стало на одно месторождение алмазов больше. Так, в Анголе впервые за 30 лет открыли крупный алмазный рудник.

Об этом говорится в статье The Pulse.

Что известно об открытии нового месторождения с алмазами

Залежи драгоценных камней нашли специалисты компании De Beers совместно с партнерами. Это впервые за 30 лет, когда в Анголе было найдено новое кимберлитовое поле с алмазами.

Сейчас геологи планируют продолжить бурение, провести геофизические исследования и лабораторный анализ. Это поможет определить тип кимберлита и его алмазный потенциал.

Как возникают алмазы в природе

Ценные камни возникают благодаря определенным процессам. Например, для их возникновения нужны:

экстремальная температура и огромное давление в мантии Земли - в этих условиях атомы чистого углерода формируют плотную кристаллическую решетку;

в течение лет углеродные отложения начинают кристаллизоваться;

глубинные вулканы (кимберлиты и лампроиты) извергаются и толкают магму с алмазами по трубкам в земной коре;

магма быстро остывает, а алмазы на поверхности или близко к ней.

Как правило, алмазы сосредоточены в одной местности, однако точное количество месторождений на Земле неизвестно.

Напомним, что во времена Советского Союза алмазы находили в Винницкой, Хмельницкой, Запорожской и Донецкой областях. Разведка продолжилась и после обретения Украиной независимости. В теории на территории нашего государства могут быть значительные запасы драгоценных камней. Узнавайте также, как выглядит алмаз в природе.