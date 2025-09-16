Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
США схвалили допомогу Україні за новою фінансовою угодою
Головна Індустрії Вперше за 30 років — де відкрили нове родовище алмазів

Вперше за 30 років — де відкрили нове родовище алмазів

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 20:17
У світі знайшли велике родовище алмазів — в якій країні
Алзмази. Фото: Unsplash

У світі стало на одне родовище алмазів більше. Так, в Анголі вперше за 30 років відкрили великий алмазний рудник. 

Про це йдеться у статті The Pulse.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про відкриття нового родовища з алмазами 

Поклади дорогоцінних каменів знайшли спеціалісти компанії De Beers спільно із партнерами. Це вперше за 30 років, коли в Анголі було знайдено нове кімберлітове поле з алмазами.

Зараз геологи планують продовжити буріння, провести геофізичні дослідження та лабораторний аналіз. Це допоможе визначити тип кімберліту та його алмазний потенціал. 

Як виникають алмази у природі

Цінні камені виникають завдяки певним процесам. Наприклад, для їхнього виникнення потрібні: 

  • екстремальна температура і величезний тиск у мантії Землі — у цих умовах атоми чистого вуглецю формують щільну кристалічну решітку;
  • впродовж років вуглецеві відкладення починають кристалізуватися;
  • глибинні вулкани (кімберліти та лампроїти) вивергаються та штовхають магму з алмазами по трубках у земній корі;
  • магма швидко остигає, а алмази на поверхні або близько до неї.

Як правило, алмази зосереджені в одній місцевості, однак точна кількість родовищ на Землі невідома. 

Нагадаємо, що за часів Радянського Союзу алмази знаходили  у Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях. Розвідка продовжилась й після здобуття Україною незалежності. В теорії на території нашої держави можуть бути значні запаси дорогоцінного каміння. Дізнавайтесь також, який вигляд має алмаз у природі.

видобуток алмаз родовище природні матеріали цінні ресурси
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації