У світі знайшли велике родовище алмазів — в якій країні

Вперше за 30 років — де відкрили нове родовище алмазів
У світі стало на одне родовище алмазів більше. Так, в Анголі вперше за 30 років відкрили великий алмазний рудник.
Про це йдеться у статті The Pulse.
Що відомо про відкриття нового родовища з алмазами
Поклади дорогоцінних каменів знайшли спеціалісти компанії De Beers спільно із партнерами. Це вперше за 30 років, коли в Анголі було знайдено нове кімберлітове поле з алмазами.
Зараз геологи планують продовжити буріння, провести геофізичні дослідження та лабораторний аналіз. Це допоможе визначити тип кімберліту та його алмазний потенціал.
Як виникають алмази у природі
Цінні камені виникають завдяки певним процесам. Наприклад, для їхнього виникнення потрібні:
- екстремальна температура і величезний тиск у мантії Землі — у цих умовах атоми чистого вуглецю формують щільну кристалічну решітку;
- впродовж років вуглецеві відкладення починають кристалізуватися;
- глибинні вулкани (кімберліти та лампроїти) вивергаються та штовхають магму з алмазами по трубках у земній корі;
- магма швидко остигає, а алмази на поверхні або близько до неї.
Як правило, алмази зосереджені в одній місцевості, однак точна кількість родовищ на Землі невідома.
Нагадаємо, що за часів Радянського Союзу алмази знаходили у Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях. Розвідка продовжилась й після здобуття Україною незалежності. В теорії на території нашої держави можуть бути значні запаси дорогоцінного каміння. Дізнавайтесь також, який вигляд має алмаз у природі.
