У світі знайшли велике родовище алмазів — в якій країні

Алзмази. Фото: Unsplash

У світі стало на одне родовище алмазів більше. Так, в Анголі вперше за 30 років відкрили великий алмазний рудник.

Про це йдеться у статті The Pulse.

Що відомо про відкриття нового родовища з алмазами

Поклади дорогоцінних каменів знайшли спеціалісти компанії De Beers спільно із партнерами. Це вперше за 30 років, коли в Анголі було знайдено нове кімберлітове поле з алмазами.

Зараз геологи планують продовжити буріння, провести геофізичні дослідження та лабораторний аналіз. Це допоможе визначити тип кімберліту та його алмазний потенціал.

Як виникають алмази у природі

Цінні камені виникають завдяки певним процесам. Наприклад, для їхнього виникнення потрібні:

екстремальна температура і величезний тиск у мантії Землі — у цих умовах атоми чистого вуглецю формують щільну кристалічну решітку;

впродовж років вуглецеві відкладення починають кристалізуватися;

глибинні вулкани (кімберліти та лампроїти) вивергаються та штовхають магму з алмазами по трубках у земній корі;

магма швидко остигає, а алмази на поверхні або близько до неї.

Як правило, алмази зосереджені в одній місцевості, однак точна кількість родовищ на Землі невідома.

Нагадаємо, що за часів Радянського Союзу алмази знаходили у Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях. Розвідка продовжилась й після здобуття Україною незалежності. В теорії на території нашої держави можуть бути значні запаси дорогоцінного каміння. Дізнавайтесь також, який вигляд має алмаз у природі.