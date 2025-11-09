Видобуток смарагду в Україні — де є поклади коштовного каміння

Відео
Трапляються рідко — де в Україні добувають смарагди

Дата публікації: 9 листопада 2025 06:20
Оновлено: 00:10
У давнину люди вірили, що смарагди — дорогоцінне каміння зеленого кольору — мають магічну силу. Так, різні культури надавали смарагдам чарівні властивості: дарувати здатність бачити минуле та майбутнє, зміцнювати сім'ї й так далі. Сучасна цінність смарагду полягає у тому, що зараз камінь прирівнюється до алмазів, сапфірів, рубін та інших самоцвітів першого класу. 

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про поклади смарагдів в Україні та чи відбувається видобуток цього мінералу зараз. 

Як з'являються смарагди

Смарагд є різновидом мінералу берилу, який у чистому вигляді безбарвний і має скляний блиск. Менш цінний родич смарагду — аквамарин, з ніжним відтінком морської води. Берилій, який видобувають з берилієвих руд, використовують для потреб оборонної, атомної та авіаційно-космічної промисловості.  Смарагди часто з’являються у зонах зіткнення тектонічних плит, наприклад у горах. Тут порода, у якій є берилій чи берил, контактує з вапняком або сланцями. Іноді ж розплавлена порода просочується через навколишні геологічні середовища й таким чином "підбирає" хром.

Де добувають смарагди

Як свідчать дані ресурсу Gems, усі відомі в Україні родовища кольорових та облицювальних каменів зосереджені у чотирьох геологічних зонах: Український щит, Карпатські та Кримські гори, Дніпровсько-Донецька западина.

Що стосується смарагдів, то, як йдеться у матеріалах на сайті Волинського університету імені Лесі Українки, у нашій країні це дорогоцінне каміння зустрічається вкрай рідко, але існують смарагдоподібні берили, які генетично й просторово пов'язані з камерними пегматитами Волинського мегаблоку та керамічними й рідкіснометалевими пегматитами Приазовського мегаблоку. У різний час їх знаходили у грейзенах Українського щита та в розсипах. 

Зараз на території нашої країни функціонує одне із найбільших у Європі промислове родовище з видобутку дорогоцінного каміння, у тому числі й смарагдів — Волинське. Водночас відомо про щонайменше 20 дрібніших проявів, розміщені у Північно-Західному, Центральному та Приазовському районах країни.

Раніше ми розповідали про найбільш цінний колір смарагду. Йдеться про класичний колір, за яким визначають справжню розкіш мінералу. Ще ми писали про 10 найбільших алмазів у світі. Один із них був проданий за понад 60 мільйонів доларів. 
 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
