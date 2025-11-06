Відео
Головна Індустрії Улюблений камінь королів — який колір смарагду найбільш цінний

Улюблений камінь королів — який колір смарагду найбільш цінний

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 17:25
Оновлено: 14:33
Який колір смарагду найбільш цінний та як визначити справжній камінь — повний гід
Прикраса зі смарагдом. Фото: Pexels

Смарагд — один із найкоштовніших і найвпізнаваніших дорогоцінних каменів у світі. Відтінки смарагду можуть варіюватися від ніжного трав’яного до глибокого насиченого зеленого з блакитним або жовтуватим відтінком — і саме колір визначає, наскільки цінним буде цей камінь.

Новини.LIVE розповідають, який колір смарагду найцінніший.

Читайте також:

Від чого залежить цінність смарагду 

Найвищу цінність серед смарагдів мають прозорі кристали яскраво-зеленого, холодного відтінку — так звані трав’янисто-зелені камені. Саме такий колір, за даними ресурсу Gems, вважається "класичним смарагдовим" і визначає справжню розкіш цього мінералу. 

Часто вартість дорогоцінного каменю залежить не лише від кольору, а й від місця його походження. Світовим еталоном смарагдів залишаються зразки з колумбійської шахти Музо поблизу Боготи — саме там добувають кристали з легендарним глибоким зеленим сяйвом.

Проте ідеально однорідний колір трапляється рідко, у багатьох каменях помітна смугастість або неоднорідність відтінків, що знижує їхню вартість. Майже кожен смарагд має внутрішні включення — природні "ознаки походження", які свідчать про автентичність каменю. Якщо дефектів небагато і вони не порушують прозорість, смарагд зберігає блиск і красу гри світла.

Однак надмірна кількість включень, що робить камінь каламутним і позбавляє його характерного сяйва, різко зменшує ціну.

Як не натрапити на фальшивий смарагд

Смарагди часто піддають легкій обробці — зокрема, просоченню олією, іноді із зеленим пігментом. Ця процедура заповнює мікротріщини, покращує зовнішній вигляд і робить камінь міцнішим. На відміну від багатьох інших методів "облагородження", олійна обробка не знижує вартість мінералу: її легко виявити під мікроскопом, а первісний стан можна відновити, очистивши камінь ультразвуком.

Водночас на ринку трапляється чимало імітацій — дублетів, коли два камені (натуральні або штучні) склеюють між собою, часто з додаванням зеленого барвника. Найскладніше розпізнати дублет "смарагд на смарагді", який потребує аналізу приладами та професійного досвіду гемолога.

Оскільки природні родовища смарагдів поступово виснажуються, а технології вирощування синтетичних аналогів удосконалюються, відрізнити штучний камінь від справжнього стає дедалі важче. Тому головне правило для покупця — завжди вимагати сертифікат або атестат якості й купувати смарагди лише у перевірених фахівців.

Раніше ми розповідали, де знайшли 10 найбільших алмазів у світі

Також дізнавайтеся, де в Україні можна знайти загублені скарби.

коштовності каміння камінь ювеліри цінні ресурси
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
