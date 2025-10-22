Де в Україні можна знайти загублені скарби — головні місця, що зберігають таємниці історії

Скіфська пектораль. Фото: УНІАН

Україна сповнена легенд про приховані золото, коштовності та реліквії, які так і не були знайдені. Від карпатських скель до кримських берегів — у кожному регіоні є місця, що досі зберігають таємниці минулих епох.

Про місця, де сьогодні ще можна знайти старовинні реліквії, розповіли на порталі "Всвіті".

Варязьке золото Лаври — Київ

У надрах Києво-Печерської лаври, за переказами, схована частина скарбів варягів, знайдених ченцями ще в часи Київської Русі. Три скарби виявлено, а четвертий досі в печерах під старими стінами Лаври.

Скарб кримського хана Шагін-Гірея — Бахчисарай

Підземелля Ханського палацу в Бахчисараї, за легендами, приховують золото та інші коштовності останнього кримського хана. У цих околицях і досі тривають пошуки.

Золото древніх скіфів — степи України

По всій Україні, особливо на півдні та в центральних регіонах, де проходять річки Дніпро, Ворскла та Псел, розташовані сотні скіфських курганів, де ховали знатних воїнів із золотими прикрасами, зброєю та посудом. Більшість розграбовано, але нові знахідки трапляються досі. Зокрема, під час розкопок кургану Товста Могила на Дніпропетровщині виявили відому пектораль — золоту нагрудну прикрасу вагою більше кілограма.

Золото Нестора Махна — Запоріжжя, Луганщина

Нестор Махно — революційний діяч, що згодом розсварився з більшовиками, за переказами, заховав відра із золотими червінцями між Гуляйполем (Запорізька область) і Старобільськом (Луганська). Частину знайшли чекісти, місцеперебування решти скарбу на сьогодні достеменно невідомо.

Золото "Чорного принца" — Балаклава

Біля берегів Севастополя лежить англійське судно, що затонуло під час Кримської війни у 1854 році. На його борту — десятки діжок із золотими соверенами.

У середині 20-х років 20 століття спільними зусиллями радянських і японських водолазів були проведені тривалі пошукові роботи, проте окрім окремих предметів та кількох золотих монет ніяких ознак діжок із золотом більше виявлено не було. До цього дня море зберігає цей скарб в недоторканності.

Скарби Богдана Хмельницького — Чигирин, Суботів

Історики посилаються на письмові підтвердження того, що Богдан Хмельницький карбував монети з гербом української держави та своїм ім’ям з польського золота, яке звозилося в приватну резиденцію гетьмана в Суботові. Проте монети так і не були знайдені.

За однією з версій, барила з золотими монетами могли бути закопані в підземному тунелі, який з’єднував Суботів і Чигирин, де розташовувався козачий штаб. Але нині тунель завалений і дістатися до скарбів дуже складно.

За іншою версією, частина скарбів могла бути похована під Суботівським пагорбом Вовчий Шпиль.

Золото Павла Полуботка — Чернігівщина, Сумщина

Наказний гетьман і чернігівський полковник Павло Полуботок був одним з найбагатших людей України: він мав чималу колекцію ікон, коштовностей, зброї та великі запаси золота.

Частину своїх багатств Павло Полуботок нібито заховав у Сумській і Чернігівській областях, а саме — у Глухові й Любечі. Досі існують перекази про старовинні схованки в підземеллях цих міст.

Скелі Довбуша — Івано-Франківщина

Карпатський месник Олекса Довбуш залишив безліч тайників у скелях поблизу села Бубнище. Тут і нині знаходять монети, зброю та прикраси XVIII століття. Крім самих Скель Довбуша, частина скарбів може бути захована в покинутих колодязях і під великими каменями.

Скарби на Хортиці — Запорізька область

Острів козацької слави приховує незліченні схованки. Козаки ховали все добро, здобуте у ворогів татар і турків, у гарматах, печерах і навіть у річці.

Урочище Сагайдачного давно є чи не Меккою для мисливців за скарбами. Місцеві старожили подейкують, що тут десь під камінням зариті гроші — золоті та срібні монети.

Золотий кінь запорожців — Великий Луг

Згідно з однією з численних легенд, біля гирла річки Скарбної, що впадає в Дніпро, була захована вся запорізька казна. Також легенда свідчить, що з монет був відлитий золотий кінь. Як і набиті монетами гармати, запорожці втопили коня в Скарбній. Тому річка й отримала свою назву.

Місцеві жителі стверджують, що найбагатше скарбами місце — це Великий Луг, тому тут досить часто знаходять мідні та срібні монети й інший скарб, захований козаками.

Ще одна легенда стосується Стрілецького острова, де перед самою ліквідацією Запорізької Січі козаки заховали зброю, золото і срібло. На місце скарбу нібито вказує товста гілка дуба, що росте навпроти острова.

Чималий інтерес для шукачів скарбів представляє і Канцерський острів поряд із Хортицею. У тамтешній печері, кажуть старожили, заховані барила із золотом.

Скарби Івана Мазепи — Батурин, Гончарівське, Київ

Свого часу український гетьман Іван Мазепа був одним з найбагатших людей не тільки України, а і Європи. Основу гетьманського багатства становили золото і коштовності на суму близько мільйона тодішніх рублів, що сьогодні можна порівняти з мільярдом доларів.

Частину свого золота гетьман Мазепа сховав у підземеллях Батурина, іншу — біля річки Сейм поблизу Гончарівського, що на Чернігівщині. Ще один осередок легенд — район готелю "Салют" у Києві, де під час будівництва знайшли загадковий підземний хід.

Золото Вишневецького — Лубни

Під руїнами замку князя Ієремії Вишневецького на Полтавщині можуть спочивати його скарби. Археологи знаходили тут монети, але головного — підземного сховища — ще не відкрили.

Скарби Данила Апостола — Великі Сорочинці

Гетьман Данило Апостол був досить багатий і мав слабкість до масивного посуду із золота і срібла, дорогої зброї, творів мистецтва тощо.

Крім того, ще гетьман Мазепа подарував йому землю у Великих Сорочинцях (Полтавська область, Миргородський район), Апостол докупив землю, побудувавши маєток і Спасо-Преображенський храм, а також цілу мережу підземель і катакомб, в яких заховав свої незліченні багатства.

Частину входів до підземелля, де може бути скарб, ретельно приховано, але деякі мають мало не парадні входи. З часом вони обвалилися, але пошуки скарбу Данила Апостола не припиняються досі.

Україна — справжня скарбниця історії. Існує ще безліч незнайдених скарбів — від золота гайдамаків до злитків Київського держбанку, місцеперебування яких так і залишилося таємницею.

