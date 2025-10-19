Відео
Минуле під землею — що можна знайти на городі з металошукачем

Минуле під землею — що можна знайти на городі з металошукачем

Дата публікації: 19 жовтня 2025 10:35
Оновлено: 10:22
Що можна знайти на городі з металошукачем — більше, ніж ви думаєте
Чоловік на городі з металошукачем. Фото: Unsplash

Щоб вирушити на пошуки скарбів, зовсім необов’язково їхати в далекі краї чи гірські печери. Часто справжні знахідки лежать просто під ногами. Наприклад, на власному городі. Варто лише взяти металошукач, і знайомі грядки можуть перетворитися на поле для відкриттів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Що можна знайти за допомогою металодетектора на городі

Город, як і будь-яке місце на землі, має свою пам’ять і характер. Те, що сьогодні здається просто клаптиком ґрунту з картоплею чи морквою, колись могло бути частиною старовинного двору, торгової дороги чи навіть місцем давніх поселень. 

Залежно від типу металошукача та його налаштувань, а також від подій, які колись відбувалися в цьому місці, на городі можна знайти:

  1. Монети та ювелірні вироби — їх відносно легко виявити, як стверджують фахівці порталу Militaria. У знайдених монетах можуть бути присутніми різні метали, такі як мідь, срібло, золото та інші металеві сплави. Металошукач також може знайти ювелірні вироби з металевими елементами, такі як каблучки, намиста, браслети або запонки.
  2. Військові нагороди — металодетектори часто виявляють під землею військові нагороди та медалі різного роду, які можуть мати велику історичну цінність. Найчастіше такі знахідки походять з комуністичних часів та часів Другої світової війни.
  3. Боєприпаси та зброю — історична або культурна цінність таких предметів може бути обмеженою, проте все залежить від періоду, з якого вони походять. Важливо також пам'ятати, що якщо ви знайшли боєприпаси або зброю, необхідно повідомити про це співробітників поліції, оскільки такі знахідки можуть бути небезпечними.
  4. Інструменти — такі предмети як леза сокир, підкови, точила, кліщі або головки молотків широко використовувалися протягом багатьох поколінь і використовуються досі. Через широке використання та популярність вони не вважаються предметами, що мають особливу історичну чи культурну цінність. Тому їх часто можна зустріти в різних місцях, де люди працювали, будували або виконували різні ремісничі дії.
  5. Історичні артефакти — металеві ґудзики, посуд, замки, ключі, фрагменти меблів тощо.

Варто зазначити, що можливий результат пошуку залежить ще й від того, в якому регіоні він відбувається. Кожна область України таїть у собі безліч загадок. І кожен сантиметр ґрунту зберігає відбитки минулих часів і доторк людських історій. В одних місцях відбувалися військові битви, в інших були слов'янські селища, в третіх були важливі торгові вузли, де зустрічалися різні культури та народності. 

Проте, щоб пошук був плідним і приємним, потрібно не тільки грамотно вибрати спорядження, а й знати права, законодавчі обмеження та етику, якої повинен дотримуватися кожен археолог — чи то професіонал, чи то початківець. 

Раніше ми розповідали про дієві способи та місця для пошуку монет та кольорових металів під землею. 

Також дізнавайтеся, які металошукачі найкращі для початківців.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
