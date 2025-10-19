Видео
Дата публикации 19 октября 2025 10:35
обновлено: 10:22
Что можно найти на огороде с металлоискателем — больше, чем вы думаете
Мужчина на огороде с металлоискателем. Фото: Unsplash

Чтобы отправиться на поиски сокровищ, совсем необязательно ехать в далекие края или горные пещеры. Часто настоящие находки лежат просто под ногами. Например, на собственном огороде. Стоит только взять металлоискатель, и знакомые грядки могут превратиться в поле для открытий.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Что можно найти с помощью металлодетектора на огороде

Огород, как и любое место на земле, имеет свою память и характер. То, что сегодня кажется просто клочком почвы с картошкой или морковью, когда-то могло быть частью старинного двора, торговой дороги или даже местом древних поселений.

В зависимости от типа металлоискателя и его настроек, а также от событий, которые когда-то происходили в этом месте, на огороде можно найти:

  1. Монеты и ювелирные изделия — их относительно легко обнаружить, как утверждают специалисты портала Militaria. В найденных монетах могут присутствовать различные металлы, такие как медь, серебро, золото и другие металлические сплавы. Металлоискатель также может найти ювелирные изделия с металлическими элементами, такие как кольца, ожерелья, браслеты или запонки.
  2. Военные награды — металлодетекторы часто обнаруживают под землей военные награды и медали разного рода, которые могут иметь большую историческую ценность. Чаще всего такие находки происходят из коммунистических времен и времен Второй мировой войны.
  3. Боеприпасы и оружие — историческая или культурная ценность таких предметов может быть ограниченной, однако все зависит от периода, из которого они происходят. Важно также помнить, что если вы нашли боеприпасы или оружие, необходимо сообщить об этом сотрудникам полиции, поскольку такие находки могут быть опасными.
  4. Инструменты — такие предметы как лезвия топоров, подковы, точилки, клещи или головки молотков широко использовались на протяжении многих поколений и используются до сих пор. Из-за широкого использования и популярности они не считаются предметами, имеющими особую историческую или культурную ценность. Поэтому их часто можно встретить в разных местах, где люди работали, строили или выполняли различные ремесленные действия.
  5. Исторические артефакты — металлические пуговицы, посуда, замки, ключи, фрагменты мебели и тому подобное.

Стоит отметить, что возможный результат поиска зависит еще и от того, в каком регионе он происходит. Каждая область Украины таит в себе множество загадок. И каждый сантиметр почвы хранит отпечатки прошлых времен и прикосновение человеческих историй. В одних местах происходили военные сражения, в других были славянские поселки, в третьих были важные торговые узлы, где встречались разные культуры и народности.

Тем не менее, чтобы поиск был плодотворным и приятным, нужно не только грамотно выбрать снаряжение, но и знать права, законодательные ограничения и этику, которую должен соблюдать каждый археолог — будь то профессионал или начинающий.

монеты драгоценные металлы сокровище золото поиск
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
