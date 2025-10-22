Где в Украине можно найти затерянные сокровища — главные места, хранящие тайны истории

Скифская пектораль. Фото: УНИАН

Украина полна легенд о скрытых золоте, драгоценностях и реликвиях, которые так и не были найдены. От карпатских скал до крымских берегов — в каждом регионе есть места, которые до сих пор хранят тайны прошлых эпох.

О местах, где сегодня еще можно найти старинные реликвии, рассказали на портале "Всвіті".

Реклама

Читайте также:

Варяжское золото Лавры — Киев

В недрах Киево-Печерской лавры, по преданию, спрятана часть сокровищ варягов, найденных монахами еще во времена Киевской Руси. Три клада обнаружены, а четвертый — до сих пор в пещерах под старыми стенами Лавры.

Сокровище крымского хана Шагин-Гирея — Бахчисарай

Подземелья Ханского дворца в Бахчисарае, по легендам, скрывают золото и другие драгоценности последнего крымского хана. В этих окрестностях до сих пор продолжаются поиски.

Золото древних скифов — степи Украины

По всей Украине, особенно на юге и в центральных регионах, где проходят реки Днепр, Ворскла и Псел, расположены сотни скифских курганов, где хоронили знатных воинов с золотыми украшениями, оружием и посудой. Большинство разграблено, но новые находки встречаются до сих пор. В частности, во время раскопок кургана Толстая Могила на Днепропетровщине обнаружили известную пектораль — золотое нагрудное украшение весом более килограмма.

Золото Нестора Махно — Запорожье, Луганщина

Нестор Махно — революционный деятель, впоследствии рассорившийся с большевиками, по преданию, спрятал ведра с золотыми червонцами между Гуляйполем (Запорожская область) и Старобельском (Луганская). Часть нашли чекисты, местонахождение остального клада на сегодня доподлинно неизвестно.

Золото "Черного принца" — Балаклава

У берегов Севастополя лежит английское судно, затонувшее во время Крымской войны в 1854 году. На его борту — десятки бочек с золотыми соверенами.

В середине 20-х годов 20 века совместными усилиями советских и японских водолазов были проведены длительные поисковые работы, однако кроме отдельных предметов и нескольких золотых монет никаких признаков бочек с золотом больше обнаружено не было. По сей день море хранит этот клад в неприкосновенности.

Сокровища Богдана Хмельницкого — Чигирин, Суботов

Историки ссылаются на письменные подтверждения того, что Богдан Хмельницкий чеканил монеты с гербом украинского государства и своим именем из польского золота, которое свозилось в частную резиденцию гетмана в Суботове. Однако монеты так и не были найдены.

По одной из версий, бочонки с золотыми монетами могли быть закопаны в подземном тоннеле, который соединял Суботов и Чигирин, где находился казачий штаб. Но ныне тоннель завален, и добраться до сокровищ очень сложно.

По другой версии, часть сокровищ могла быть похоронена под Суботовским холмом Волчий Шпиль.

Золото Павла Полуботка — Черниговщина, Сумщина

Наказной гетман и черниговский полковник Павел Полуботок был одним из самых богатых людей Украины: он имел большую коллекцию икон, драгоценностей, оружия и большие запасы золота.

Часть своих богатств Павел Полуботок якобы спрятал в Сумской и Черниговской областях, а именно — в Глухове и Любече. До сих пор существуют предания о старинных тайниках в подземельях этих городов.

Скалы Довбуша — Ивано-Франковская область

Карпатский мститель Олекса Довбуш оставил множество тайников в скалах вблизи села Бубнище. Здесь и сейчас находят монеты, оружие и украшения XVIII века. Кроме самих Скал Довбуша, часть сокровищ может быть спрятана в заброшенных колодцах и под большими камнями.

Сокровища на Хортице — Запорожская область

Остров казацкой славы скрывает бесчисленные тайники. Казаки прятали все добро, добытое у врагов татар и турок, в пушках, пещерах и даже в реке.

Урочище Сагайдачного давно является едва ли не Меккой для охотников за сокровищами. Местные старожилы говорят, что здесь где-то под камнями зарыты деньги — золотые и серебряные монеты.

Золотой конь запорожцев — Великий Луг

Согласно одной из многочисленных легенд, у устья реки Скарбной, впадающей в Днепр, была спрятана вся запорожская казна. Также легенда гласит, что из монет был отлит золотой конь. Как и набитые монетами пушки, запорожцы утопили коня в Скарбной. Поэтому река и получила свое название.

Местные жители утверждают, что самое богатое сокровищами место — это Великий Луг, поэтому здесь довольно часто находят медные и серебряные монеты и другой клад, спрятанный казаками.

Еще одна легенда касается Стрелецкого острова, где перед самой ликвидацией Запорожской Сечи казаки спрятали оружие, золото и серебро. На местонахождение клада якобы указывает толстая ветка дуба, растущего напротив острова.

Немалый интерес для кладоискателей представляет и Канцерский остров рядом с Хортицей. В тамошней пещере, говорят старожилы, спрятаны бочонки с золотом.

Сокровища Ивана Мазепы — Батурин, Гончаровское, Киев

В свое время украинский гетман Иван Мазепа был одним из самых богатых людей не только Украины, но и Европы. Основу гетманского богатства составляли золото и драгоценности на сумму около миллиона тогдашних рублей, что сегодня сопоставимо с миллиардом долларов.

Часть своего золота гетман Мазепа спрятал в подземельях Батурина, другую — у реки Сейм вблизи Гончаровского, что на Черниговщине. Еще один очаг легенд — район гостиницы "Салют" в Киеве, где во время строительства нашли загадочный подземный ход.

Золото Вишневецкого - Лубны

Под руинами замка князя Иеремии Вишневецкого на Полтавщине могут покоиться его сокровища. Археологи находили здесь монеты, но главного — подземного хранилища — еще не открыли.

Сокровища Даниила Апостола — Великие Сорочинцы

Гетман Даниил Апостол был достаточно богат и имел слабость к массивной посуде из золота и серебра, дорогому оружию, произведениям искусства и т.д.

Кроме того, еще гетман Мазепа подарил ему землю в Великих Сорочинцах (Полтавская область, Миргородский район), Апостол докупил землю, построив имение и Спасо-Преображенский храм, а также целую сеть подземелий и катакомб, в которых спрятал свои несметные богатства.

Часть входов в подземелья, где может быть сокровище, тщательно скрыто, но некоторые имеют чуть ли не парадные входы. Со временем они обвалились, но поиски сокровища Даниила Апостола не прекращаются до сих пор.

Украина — настоящая сокровищница истории. Существует еще множество ненайденных сокровищ — от золота гайдамаков до слитков Киевского госбанка, местонахождение которых так и осталось тайной.

Ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили сверхгигантское месторождение золота, которое может стать крупнейшим на планете. По оценкам геологов, его запасы составляют около 1 100 тонн.

Также узнавайте, какие сокровища можно найти с металлодетектором на собственном огороде.