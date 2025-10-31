Камені, що вартують мільйони — 10 найбільших алмазів у світі

Чоловік роздивляється діамант крізь лупу. Фото: Unsplash

Діамант або алмаз — це досі нерозгаданий символ досконалості природи. І чим більший цей камінь — тим сильніше він захоплює погляд.

Про 10 найбільших алмазів у світі, де вони були знайдені та по якій ціні продані, розповіли на порталі "Золотий стандарт".

Найбільші та найвідоміші діаманти, знайдені за останні 100 років

Куллінан — 3 106 каратів

Відкритий у 1905 році в Південній Африці, "Куллінан" залишається найбільшим з коли-небудь знайдених алмазів. Його маса становила 3 106 каратів, а родовище розташовувалося в шахті Premier Mine.

Камінь мав природний скол — доказ того, що він був лише частиною ще більшого, досі не знайденого кристала. Назву він отримав на честь власника шахти, Томаса Куллінана.

У 1908 році ювелір Йозеф Ашер розділив "Куллінан" на дев’ять великих і 96 дрібних діамантів. Деякі з них сьогодні прикрашають британські королівські регалії.

Леседі Ла Рона — 1 109 каратів

Цей камінь знайшли у 2015 році в Ботсвані. Його назва мовою тсвана означає "Наше світло". Вага алмазу — 1 109 каратів, і він став найбільшим дорогоцінним каменем ювелірної якості, відкритим за останнє століття.

Дослідження Гемологічного інституту США підтвердило, що він належить до рідкісного типу IIa — групи, куди входять лише близько 2% усіх діамантів світу.

Після тривалих торгів у 2017 році компанія Graff Diamonds придбала цей самоцвіт за 53 млн доларів.

Лукар — 998 каратів

У листопаді 2020 року в тій самій Ботсвані було знайдено ще одного гіганта — алмаз Lucara, названий на честь компанії-власниці шахти Karowe.

Його вага становить 998 каратів. Попри те, що деталі про огранювання й покупців поки що не розголошуються, експерти оцінюють вартість "Лукар" у приблизно 50 млн доларів.

Легенда Лесото — 910 каратів

Цей камінь з’явився на світ у 2018 році в Королівстві Лесото. За розміром він нагадував два м’ячі для гольфу. Як і "Леседі Ла Рона", належить до найчистішого типу IIa.

Камінь продали невідомому бельгійському покупцю за 40 млн доларів, після чого його подальша доля залишилася невідомою.

Сузір’я (Constellation) — 813 каратів

Ще одна знахідка з Ботсвани — алмаз "Сузір’я", відкритий компанією Lucara Diamond у 2015 році. Через рік його придбала дубайська компанія Nemesis International за 63,1 млн доларів, що зробило "Сузір’я" найдорожчим необробленим алмазом свого часу.

У 2019 році частина каменя вагою 313 каратів була представлена на виставці Dubai Diamond Conference.

Президент Варгас — 726,6 карата

У 1938 році на березі бразильської річки Санту-Антоніу знайшли прозорий алмаз вагою понад 726 каратів. Його назвали на честь тодішнього президента Бразилії — Жетуліу Варгаса.

Згодом камінь викупив відомий ювелір Гаррі Вінстон, який розділив його на 29 діамантів, серед яких найбільший мав масу 48,26 карата.

Peace Diamond — 709 каратів

"Алмаз миру" знайшли у 2017 році в Сьєрра-Леоне. Його випадково виявила група місцевих рудокопів під час просіювання піску.

Вага каменя — 709 каратів, розміром він сягав 6,3 × 2,5 см. Алмаз передали державі, щоб продати легально — саме тому він отримав таку символічну назву.

Того ж року його придбав Лоуренс Графф за 6,5 млн доларів.

Обіцянка Лесото (Lesotho Promise) — 603 карати

Знахідка 2006 року в Лесото одразу отримала назву "знахідка століття". Алмаз типу IIa належав компанії Gem Diamonds, а продали його ювелірному дому Graff за 12,36 млн доларів.

Після огранювання з нього створили 26 ідеальних діамантів кольору D, які стали частиною розкішного кольє Lesotho Promise.

Діавік (Diavik) — 552 карати

У 2018 році в суворих умовах Канади, поблизу полярного кола, було знайдено жовтий алмаз "Діавік" вагою 552 карати — найбільший у Північній Америці.

Камінь нагадував куряче яйце за розміром і став гордістю компанії Dominion Diamond Mines. Після полірування його планують виставити на продаж.

Letseng Star — 550 каратів

Ще один гігант із Лесото, знайдений у 2011 році в гірській місцевості Малуті.

Після придбання компанією Graff Diamonds камінь розділили на 12 діамантів грушоподібної форми бездоганного кольору D.

"Зірка Летсенг" підтвердила статус Лесото як одного з найщедріших джерел дорогоцінного каміння у світі.

