Де розташовані найбільші родовища алмазів у світі — країни та обсяг запасів

Алмази — це не просто блискучі камінці для прикрас, а справжні скарби Землі, що ховаються в надрах континентів. Світова видобуток алмазів сягає 120 мільйонів каратів щорічно, а резерви перевищують 5 мільярдів. Найбільші родовища зосереджені в кількох країнах, де природа століттями тримала таємницю.

Серед світових родовищ алмазів є кілька країн, які чітко виділяються: Росія, Ботсвана і Канада, пише видання World Unfolds. Саме тут зосереджено найбільші обсяги видобутку або найбільші підтверджені запаси.

Найбільші родовища алмазів у Росії

У Росії, зокрема в районах Республіка Саха (Якутія), працюють родовища-гіганти. Наприклад, "Удачное" — кимберлітова труба, де оцінюються сотні мільйонів каратів.

Також визнано найбільшим родовищем за запасами "Юбілейне", яке містить приблизно 153 млн каратів "підходящих до видобутку" алмазів.

Найбільші родовища алмазів у Ботсвані

Африка — серце алмазного видобутку, а Ботсвана — її королева з 35% світового виробництва за вартістю. Резерви складають 300 мільйонів каратів, переважно високоякісні ювелірні камені.

Наприклад, копальня Джваненг у пустелі Калахарі має запаси 100 мільйонів каратів і видобуває 12 мільйонів щороку.

Поруч розташована Орапa — найбільша за площею (131 млн каратів), з містом-копальнею для 10 тисяч працівників.

У 2025-му тут тестують "зелені" технології — електровози замість дизеля, бо пил і вода — ключові проблеми в посусі. Алмази звідси — чисті, як слеза, і коштують удвічі дорожче сировини з Росії.

Найбільші родовища алмазів у Канаді

Канада увійшла в гру в 1990-х і тримає 5% ринку з резервами 200 мільйонів каратів. Тут холодно, як у Якутії, але з канадським комфортом.

Найбільша копальня — Діавік на острові Лак де Гра. ЇЇ запаси становлять 110 мільйонів каратів, а видобувають тут 7 мільйонів щороку.

Екати — ще одна перлина з 50 мільйонами каратів, де в 2025-му запустили дрони для моніторингу.

"Канада пишається етикою: 100% алмазів сертифіковані за Кімберлі, без "кривавих" каменів. Простіше кажучи, це "еко-алмази" — видобуток мінімізує вплив на північних ведмедів і озера. Ціни високі через якість", — пише видання.

Найбільші родовища алмазів у ПАР

Південна Африка — колиска алмазної лихоманки з 1860-х, коли знайшли Куллінан — найбільший алмаз світу (3 106 каратів). Резерви країн становлять 70 мільйонів каратів і 6% виробництва.

Венетіа — топ-копальня з 80 мільйонами каратів, переходить на підземний видобуток до 2046-го. Також легендарна копальня De Beers — ями в савані дають камені для королівських корон.

Найбільші родовища алмазів в Австралії

Австралія — аутсайдер за об'ємом (3%), але король рожевих алмазів з родовищами 100 мільйонів каратів. В Западній Австралії алмази в лампроїтах — рідкісній породі.

Також країна славиться екологічним видобутком — мінімум води в посушливому кліматі. Зараз ринок рожевих каменів зріс на 15% завдяки попиту на унікальність.

