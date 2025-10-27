Видео
Дата публикации 27 октября 2025 10:35
обновлено: 10:26
Где расположены крупнейшие месторождения алмазов в мире — страны и объем запасов
Тележка с камнями в шахте. Фото: Freepik

Алмазы — это не просто сверкающие камушки для украшений, а настоящие сокровища Земли, скрывающиеся в недрах континентов. Мировая добыча алмазов достигает 120 миллионов каратов ежегодно, а резервы превышают 5 миллиардов. Самые крупные месторождения сосредоточены в нескольких странах, где природа веками держала тайну.

Среди мировых месторождений алмазов есть несколько стран, которые четко выделяются: Россия, Ботсвана и Канада, пишет издание World Unfolds. Именно здесь сосредоточены наибольшие объемы добычи или самые большие подтвержденные запасы.

Читайте также:

Крупнейшие месторождения алмазов в России

В России, в частности в районах Республики Саха (Якутия), работают месторождения-гиганты. Например, "Удачное" — кимберлитовая труба, где оцениваются сотни миллионов каратов.

Также признано крупнейшим месторождением по запасам "Юбилейное", которое содержит примерно 153 млн каратов "подходящих к добыче" алмазов.

Крупнейшие месторождения алмазов в Ботсване

Африка — сердце алмазной добычи, а Ботсвана — ее королева с 35% мирового производства по стоимости. Запасы составляют 300 миллионов карат, в основном высококачественные ювелирные камни.

Например, рудник Джваненг в пустыне Калахари имеет запасы 100 миллионов каратов и добывает 12 миллионов каждый год.

Рядом расположена Орапа — крупнейшая по площади (131 млн каратов), с городом-шахтой для 10 тысяч работников.

В 2025-м здесь тестируют "зеленые" технологии — электровозы вместо дизеля, потому что пыль и вода — ключевые проблемы в засухе. Алмазы отсюда - чистые, как слеза, и стоят вдвое дороже сырья из России.

Крупнейшие месторождения алмазов в Канаде

Канада вошла в игру в 1990-х и держит 5% рынка с резервами 200 миллионов каратов. Здесь холодно, как в Якутии, но с канадским комфортом.

Самый большой рудник — Диавик на острове Лак де Гра. Его запасы составляют 110 миллионов каратов, а добывают здесь 7 миллионов каждый год.

Экати — еще одна жемчужина с 50 миллионами каратов, где в 2025-м запустили дроны для мониторинга.

"Канада гордится этикой: 100% алмазов сертифицированы по Кимберли, без "кровавых" камней. Проще говоря, это "эко-алмазы" — добыча минимизирует влияние на северных медведей и озера. Цены высокие из-за качества", — пишет издание.

Крупнейшие месторождения алмазов в ЮАР

Южная Африка — колыбель алмазной лихорадки с 1860-х, когда нашли Куллинан — самый большой алмаз мира (3 106 каратов). Резервы стран составляют 70 миллионов каратов и 6% производства.

Венетиа — топ-шахта с 80 миллионами каратов, переходит на подземную добычу до 2046-го. Также легендарный рудник De Beers — ямы в саванне дают камни для королевских корон.

Крупнейшие месторождения алмазов в Австралии

Австралия — аутсайдер по объему (3%), но король розовых алмазов с месторождениями 100 миллионов каратов. В Западной Австралии алмазы в лампроитах — редкой породе.

Также страна славится экологичной добычей — минимум воды в засушливом климате. Сейчас рынок розовых камней вырос на 15% благодаря спросу на уникальность.

Как сообщалось, шахтеры в Ботсване нашли уникальный двухцветный природный алмаз: он наполовину розовый и наполовину бесцветный. Эксперты считают, что такой необычный камень образовался в два отдельных этапа.

Также мы рассказывали, что Ангола, которая славится своей богатой природой и сложной историей, недавно сделала важное открытие. В стране обнаружено новое крупное алмазное месторождение, которое стало первым за последние 30 лет, что потенциально изменит как экономику Анголы, так и мировой рынок драгоценных камней.

драгоценности бриллианты добыча алмаз камни
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
