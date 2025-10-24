Шахтеры обнаружили редкий двухцветный природный алмаз — как он образовался

Двухцветный бриллиант. Фото: Beeghly & Co. Jewelers

В Ботсване шахтеры обнаружили редкий двухцветный природный алмаз — наполовину розовый, наполовину — бесцветный. Эксперты допускают мнение, что камень образовался в два этапа.

Об этом сообщило издание Live Science.

Новая находка была обнаружена на шахте Карове, где ранее уже добывали другие удивительные алмазы. Например, именно здесь был обнаружен второй по величине необработанный алмаз из когда-либо найденных — гигантский драгоценный камень весом 2 488 каратов (1,1 фунта или 0,5 килограмма), который получил название "Моцведи", и розовый алмаз "Бойтумело" весом 62 карата (0,44 унции или 12,4 г).

Как появился уникальный алмаз

Розовая половина, вероятно, образовалась первой, но из того, что ученые знают о цветных бриллиантах, есть большая вероятность, что она не всегда была такой розовой, сказала Салли Итон-Маганья, старший менеджер по идентификации бриллиантов в GIA, в заявлении, отправленном по электронной почте изданию.

"Розовая часть, вероятно, первоначально была бесцветной, а затем пластически деформирована, возможно, в результате горообразования миллионы лет назад, что привело к ее розовому цвету, а бесцветная часть образовалась позже", — пояснила она.

Размеры бриллианта составляют примерно 1 на 0,63 на 0,57 дюйма (24,3 на 16 на 14,5 миллиметра), вес — 37,41 карата (0,25 унции или 7,5 грамма), согласно данным Геммологического института Америки (GIA), некоммерческого исследовательского центра, базирующегося в Карлсбаде, Калифорния.

От чего зависит цвет бриллианта

Отмечается, что розовые бриллианты невероятно редки, и до сих пор непонятно, как именно они образуются. В целом алмазы могут приобретать цвет из-за примесей, которые замыкаются внутри кристаллической решетки, но это случается очень редко.

Другой способ, которым бриллианты могут приобретать оттенок — обычно зеленый — это излучение, если соседние породы содержат такие элементы, как уран, которые могут "воровать" атомы углерода и создавать пробелы в минеральной структуре.

Чтобы бриллиант имел две отдельные цветные зоны, он должен был формироваться в две фазы. Сначала розовая половина собралась и деформировалась; затем бесцветная половина проросла, и ее решетка оставалась неизменной под воздействием температуры и давления.

Новый бриллиант — не первый открытый природный бриллиант розового и бесцветного цвета. Однако эксперты GIA заявили, что подобные бриллианты, которые они исследовали, были намного меньше, весом не более 2 каратов (0,014 унции или 0,4 г).

