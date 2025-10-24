Шахтарі виявили рідкісний двоколірний природний алмаз — як він утворився

Двоколірний діамант. Фото: Beeghly & Co. Jewelers

У Ботсвані шахтарі виявили рідкісний двоколірний природний алмаз — наполовину рожевий, наполовину — безбарвний. Експерти припускаються думки, що камінь утворився у два етапи.

Про це повідомило видання Live Science

Нова знахідка була виявлена на шахті Карове, де раніше вже добували інші дивовижні алмази. Наприклад, саме тут було виявлено другий за величиною необроблений алмаз з коли-небудь знайдених — гігантський дорогоцінний камінь вагою 2 488 каратів (1,1 фунта або 0,5 кілограма), який отримав назву "Моцведі", та рожевий алмаз "Бойтумело" вагою 62 карати (0,44 унції або 12,4 г)

Як з'явився унікальний алмаз

Рожева половина, ймовірно, утворилася першою, але з того, що вчені знають про кольорові діаманти, є велика ймовірність, що вона не завжди була такою рожевою, сказала Саллі Ітон-Маганья , старша менеджерка з ідентифікації діамантів у GIA, у заяві, надісланій електронною поштою виданню.

"Рожева частина, ймовірно, спочатку була безбарвною, а потім пластично деформована, можливо, внаслідок гороутворення мільйони років тому, що призвело до її рожевого кольору, а безбарвна частина утворилася пізніше", — пояснила вона.

Розміри діаманта становлять приблизно 1 на 0,63 на 0,57 дюйма (24,3 на 16 на 14,5 міліметра), вага — 37,41 карата (0,25 унції або 7,5 грама), згідно з даними Гемологічного інституту Америки (GIA), некомерційного дослідницького центру, що базується в Карлсбаді, Каліфорнія.

Від чого залежить колір діаманта

Зазначається, що рожеві діаманти неймовірно рідкісні, і досі незрозуміло, як саме вони утворюються. Загалом алмази можуть набувати кольору через домішки, які замикаються всередині кристалічної решітки, але це трапляється дуже рідко.

Інший спосіб, яким діаманти можуть набувати відтінку — зазвичай зеленого — це випромінювання, якщо сусідні породи містять такі елементи, як уран, які можуть "красти" атоми вуглецю та створювати прогалини в мінеральній структурі.

Щоб діамант мав дві окремі кольорові зони, він повинен був формуватися у дві фази. Спочатку рожева половина зібралася та деформувалася; потім безбарвна половина проросла, і її решітка залишалася незмінною під впливом температури та тиску.

Новий діамант — не перший відкритий природний діамант рожевого та безбарвного кольору. Однак експерти GIA заявили, що подібні діаманти, які вони досліджували, були набагато меншими, вагою не більше 2 каратів (0,014 унції або 0,4 г).

