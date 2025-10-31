Камни, которые стоят миллионы — 10 самых больших алмазов в мире

Мужчина рассматривает бриллиант сквозь лупу. Фото: Unsplash

Бриллиант или алмаз — это до сих пор неразгаданный символ совершенства природы. И чем больше этот камень — тем сильнее он захватывает взгляд.

О 10 самых больших алмазах в мире, где они были найдены и по какой цене проданы, рассказали на портале "Золотой стандарт".

Куллинан — 3 106 каратов

Открытый в 1905 году в Южной Африке, "Куллинан" остается самым большим из когда-либо найденных алмазов. Его масса составляла 3 106 каратов, а месторождение располагалось в шахте Premier Mine.

Камень имел естественный скол — доказательство того, что он был лишь частью еще большего, до сих пор не найденного кристалла. Название он получил в честь владельца шахты, Томаса Куллинана.

В 1908 году ювелир Йозеф Ашер разделил "Куллинан" на девять крупных и 96 мелких бриллиантов. Некоторые из них сегодня украшают британские королевские регалии.

Леседи Ла Рона — 1 109 карат

Этот камень нашли в 2015 году в Ботсване. Его название на языке тсвана означает "Наш свет". Вес алмаза — 1 109 каратов, и он стал самым большим драгоценным камнем ювелирного качества, открытым за последнее столетие.

Исследование Геммологического института США подтвердило, что он принадлежит к редкому типу IIa — группе, куда входят лишь около 2% всех бриллиантов мира.

После длительных торгов в 2017 году компания Graff Diamonds приобрела этот самоцвет за 53 млн долларов.

Лукарь — 998 каратов

В ноябре 2020 года в той же Ботсване был найден еще один гигант — алмаз Lucara, названный в честь компании-владелицы шахты Karowe.

Его вес составляет 998 каратов. Несмотря на то, что детали об огранке и покупателях пока не разглашаются, эксперты оценивают стоимость "Лукар" в примерно 50 млн долларов.

Легенда Лесото — 910 карат

Этот камень появился на свет в 2018 году в Королевстве Лесото. По размеру он напоминал два мяча для гольфа. Как и "Леседи Ла Рона", принадлежит к самому чистому типу IIa.

Камень продали неизвестному бельгийскому покупателю за 40 млн долларов, после чего его дальнейшая судьба осталась неизвестной.

Созвездие (Constellation) - 813 каратов

Еще одна находка из Ботсваны — алмаз "Созвездие", открытый компанией Lucara Diamond в 2015 году. Через год его приобрела дубайская компания Nemesis International за 63,1 млн долларов, что сделало "Созвездие" самым дорогим необработанным алмазом своего времени.

В 2019 году часть камня весом 313 каратов была представлена на выставке Dubai Diamond Conference.

Президент Варгас — 726,6 карата

В 1938 году на берегу бразильской реки Санту-Антониу нашли прозрачный алмаз весом более 726 карат. Его назвали в честь тогдашнего президента Бразилии — Жетулиу Варгаса.

Впоследствии камень выкупил известный ювелир Гарри Уинстон, который разделил его на 29 бриллиантов, среди которых самый большой имел массу 48,26 карата.

Peace Diamond — 709 каратов

"Алмаз мира" нашли в 2017 году в Сьерра-Леоне. Его случайно обнаружила группа местных рудокопов во время просеивания песка.

Вес камня — 709 каратов, размером он достигал 6,3 × 2,5 см. Алмаз передали государству, чтобы продать легально — именно поэтому он получил такое символическое название.

В том же году его приобрел Лоуренс Графф за 6,5 млн долларов.

Обещание Лесото (Lesotho Promise) — 603 карата

Находка 2006 года в Лесото сразу получила название "находка века". Алмаз типа IIa принадлежал компании Gem Diamonds, а продали его ювелирному дому Graff за 12,36 млн долларов.

После огранки из него создали 26 идеальных бриллиантов цвета D, которые стали частью роскошного колье Lesotho Promise.

Диавик (Diavik) — 552 карата

В 2018 году в суровых условиях Канады, вблизи полярного круга, был найден желтый алмаз "Диавик" весом 552 карата — самый большой в Северной Америке.

Камень напоминал куриное яйцо по размеру и стал гордостью компании Dominion Diamond Mines. После полировки его планируют выставить на продажу.

Letseng Star — 550 каратов

Еще один гигант из Лесото, найденный в 2011 году в горной местности Малути.

После приобретения компанией Graff Diamonds камень разделили на 12 бриллиантов грушевидной формы безупречного цвета D.

"Звезда Летсенг" подтвердила статус Лесото как одного из самых щедрых источников драгоценных камней в мире.

