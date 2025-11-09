Добыча изумруда в Украине — где есть залежи драгоценных камней

Украшение с изумрудом. Фото: Unsplash

В древности люди верили, что изумруды — драгоценные камни зелёного цвета — обладают магической силой. Так, разные культуры наделяли изумруды волшебными свойствами: дарить способность видеть прошлое и будущее, укреплять семьи и так далее. Современная ценность изумруда заключается в том, что сейчас камень приравнивается к алмазам, сапфирам, рубинам и другим самоцветам первого класса.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о залежах изумрудов в Украине и происходит ли добыча этого минерала сейчас.

Как появляются изумруды

Изумруд является разновидностью минерала берилла, который в чистом виде бесцветный и имеет стеклянный блеск. Менее ценный родственник изумруда — аквамарин, с нежным оттенком морской воды. Бериллий, который добывают из бериллиевых руд, используют для нужд оборонной, атомной и авиационно-космической промышленности. Изумруды часто появляются в зонах столкновения тектонических плит, например в горах. Здесь порода, в которой есть бериллий или берилл, контактирует с известняком или сланцами. Иногда же расплавленная порода просачивается через окружающие геологические среды и таким образом "подбирает" хром.

Где добывают изумруды

Как свидетельствуют данные ресурса Gems, все известные в Украине месторождения цветных и облицовочных камней сосредоточены в четырех геологических зонах: Украинский щит, Карпатские и Крымские горы, Днепровско-Донецкая впадина.

Что касается изумрудов, то, как говорится в материалах на сайте Волынского университета имени Леси Украинки, в нашей стране этот драгоценный камень встречается крайне редко, но существуют изумрудовидные бериллы, которые генетически и пространственно связаны с камерными пегматитами Волынского мегаблока и керамическими и редкометаллическими пегматитами Приазовского мегаблока. В разное время их находили в грейзенах Украинского щита и в россыпях.

Сейчас на территории нашей страны функционирует одно из крупнейших в Европе промышленное месторождение по добыче драгоценных камней, в том числе и изумрудов — Волынское. В то же время известно по меньшей мере о 20 более мелких проявлений, размещенных в Северо-Западном, Центральном и Приазовском районах страны.

