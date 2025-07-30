Черные металлы дорожают на глобальном рынке — по каким причинам повышаются цены

Рабочий на металлургическом заводе. Фото: УНИАН

Цены на железную руду повышаются после сообщения, что Китай и США могут продолжить торговое перемирие. Это снизило опасения относительно влияния пошлин на мировую экономику.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что сейчас происходит на рынке черных металлов.

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Что происходит с ценами

Во вторник, 29 июля, стоимость стали выросла более чем на 2%, достигнув почти 103 долларов за тонну, пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что на рынках несколько снизилось напряжение после того, как в Белом доме не отвергли идею о продлении торгового перемирия с Китаем еще на три месяца.

"Рентабельность большинства сталелитейных предприятий выросла в первом квартале по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о возможном выходе отрасли из спада, начавшегося в 2024 году", — отметила аналитик Bloomberg Intelligence Мишель Льюнг.

Котировки железной руды и стали тоже почувствовали дополнительную поддержку котировкам железной руды и стали.

Железные руды в Украине

Крупнейшие залежи железной руды, по информации на Портале данных добывающей отрасли Украины, расположены в Криворожском железорудном бассейне, что в Днепропетровской области. Также ископаемое было найдено:

в Керченском железорудном бассейне в Крыму;

в Кременчугском;

в Белозерском;

в Мариупольском железорудных районах.

Отметим, что железная руда — одно из самых дорогих полезных ископаемых в Украине.

Ранее мы рассказывали, что титан — редкий и стратегически важный металл. В Украине есть значительные залежи этого ценного ресурса. Также мы писали о крупнейшем месторождении графита в Украине и где оно расположено.