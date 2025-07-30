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Головна Індустрії Ціни на залізну руду активно зростають — що відбувається

Ціни на залізну руду активно зростають — що відбувається

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 10:35
Чорні метали дорожчають на глобальному ринку — з яких причин підвищуються ціни
Робітник на металургійному заводі. Фото: УНІАН

Ціни на залізну руду підвищуються після повідомлення, що Китай та США можуть продовжити торгове перемир'я. Це знизило побоювання щодо впливу мит на світову економіку.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що зараз відбувається на ринку чорних металів. 

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Що відбувається з цінами 

У вівторок, 29 липня, вартість сталі зросла більш ніж на 2%, досягнувши майже 103 доларів за тонну, пише агентство Bloomberg.

Зазначається, що на ринках дещо знизилася напруга після того, як у Білому домі не відкинули ідею щодо продовження торгового перемир'я з Китаєм ще на три місяці.

"Рентабельність більшості сталеливарних підприємств зросла в першому кварталі в порівнянні з минулим роком, що свідчить про можливий вихід галузі зі спаду, що почався у 2024 році", — зазначила аналітик Bloomberg Intelligence Мішель Льюнг.

Котирування залізної руди та сталі теж відчули додаткову підтримку котируванням залізної руди та сталі.

Залізні руди в Україні

Найбільші поклади залізної руди, за інформацією на Порталі даних видобувної галузі України, розташовані у Криворізькому залізорудному басейні, що в Дніпропетровській області. Також копалина була знайдена:

  • в Керченському залізорудному басейні у Криму;
  • у Кременчуцькому;
  • у Білозірському;
  • у Маріупольському залізорудних районах.

Зауважимо, що залізна руда — одна із найдорожчих корисних копалин в Україні.

Раніше ми розповідали, що титан — рідкісний та стратегічно важливий метал. В Україні є значні поклади цього цінного ресурсу. Також ми писали про найбільше родовище графіту в Україні та де воно розташоване. 

США Китай ціни метал залізна руда
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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