Реакторы будущего — США будут использовать ИИ в ядерной энергетике

Атомная электростанция. Фото иллюстративное: Freepik

США бросают весь свой технологический потенциал на поддержку ядерной энергетики. Национальная лаборатория Айдахо (INL) во вторник подписала соглашение с Amazon Web Services (AWS) по ускорению разработки автономных ядерных систем.

Об этом пишет издание Interesting Engineering.

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Стремясь сократить расходы, сжать сроки и в конечном итоге обеспечить возможность создания автономных атомных электростанций, INL будет использовать передовую облачную инфраструктуру AWS и базовые модели для совместной разработки инструментов ИИ для следующей эры ядерной энергетики США.

Как это решение повлияет на атомную энергетику

Эта инициатива является частью более широкой гонки за модернизацию сектора, который когда-то погряз в бюрократической волоките и многомиллиардных перерасходах, путем привлечения ИИ для переосмысления принципов проектирования, строительства и эксплуатации объектов ядерной энергетики.

"Наше сотрудничество с Amazon Web Services знаменует собой значительный шаг вперед в деле интеграции передовых технологий искусственного интеллекта в наши инициативы по исследованиям и разработкам в области ядерной энергетики", — заявил директор INL Джон Вагнер.

Отмечается, что это сотрудничество подчеркивает важнейшую роль связи национальной ядерно-энергетической лаборатории с AWS. Используя передовые облачные вычисления и решения AWS в сфере искусственного интеллекта, реально ускорить внедрение ядерной энергетики в Америке.

INL, ведущая ядерная лаборатория Министерства энергетики США, будет работать с такими инструментами AWS как Bedrock, SageMaker, и специально разработанными чипами (Inferentia, Trainium) для разработки цифрового двойника малого модульного реактора (SMR).

Эти виртуальные копии будут учиться на данных в реальном времени для поддержки моделирования, имитации и, наконец, безопасной автономной эксплуатации реакторов мощностью от 20 до 300 мегаватт.

"Благодаря сотрудничеству с AWS мы получаем доступ к моделям ИИ, графическим процессорам (GPU) и специализированным облачным сервисам, что позволит исследователям INL использовать много ведущих базовых моделей для создания приложений в области ядерной энергетики", — сказал Крис Риттер, директор подразделения научных вычислений и ИИ в INL.

ИИ становится основой ядерной стратегии США

Партнерство является частью более масштабных усилий INL по созданию экосистемы ИИ и ядерной энергетики, объединяющей лаборатории Министерства энергетики США, технологические компании и разработчиков энергетической отрасли.

Соглашению предшествовало аналогичное сотрудничество Westinghouse и Google Cloud, которое объединило платформы искусственного интеллекта технологического гиганта с собственными ядерными данными и инструментами Westinghouse для ускорения разработки систем AP1000 и микрореакторов. Эти два соглашения свидетельствуют, что ИИ быстро становится основой ядерной стратегии США.

В мае 2025 года президент Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на упрощение выдачи разрешений на строительство реакторов, расширение отечественного производства ядерного топлива и ускорение лицензирования передовых ядерных технологий.

Продвижение вперед продолжилось в июле с публикацией национального Плана действий в области ИИ, в котором надежная, управляемая энергия (в частности ядерная энергия) была определена как необходимая для поддержки будущего роста центров обработки данных и сохранения технологической конкурентоспособности США.

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