Реактори майбутнього — США використовуватимуть ШІ в ядерній енергетиці

Атомна електростанція. Фото ілюстративне: Freepik

США кидають весь свій технологічний потенціал на підтримку ядерної енергетики. Національна лабораторія Айдахо (INL) у вівторок підписала угоду з Amazon Web Services (AWS) щодо прискорення розробки автономних ядерних систем.

Про це пише видання Interesting Engineering.

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Прагнучи скоротити витрати, стиснути терміни й зрештою забезпечити можливість створення автономних атомних електростанцій, INL використовуватиме передову хмарну інфраструктуру AWS та базові моделі для спільної розробки інструментів ШІ для наступної ери ядерної енергетики США.

Як це рішення вплине на атомну енергетику

Ця ініціатива є частиною ширших перегонів за модернізацію сектора, який колись загрузнув у бюрократичній тяганині та багатомільярдних перевитратах, шляхом залучення ШІ для переосмислення принципів проєктування, будівництва та експлуатації об'єктів ядерної енергетики.

"Наша співпраця з Amazon Web Services знаменує собою значний крок уперед у справі інтеграції передових технологій штучного інтелекту в наші ініціативи з досліджень і розробок у галузі ядерної енергетики", — заявив директор INL Джон Вагнер.

Зазначається, що ця співпраця наголошує на найважливішій ролі зв'язку національної ядерноенергетичної лабораторії з AWS. Використовуючи передові хмарні обчислення та рішення AWS у сфері штучного інтелекту, реально прискорити впровадження ядерної енергетики в Америці.

INL, провідна ядерна лабораторія Міністерства енергетики США, працюватиме з такими інструментами AWS як Bedrock, SageMaker, та спеціально розробленими чипами (Inferentia, Trainium) для розробки цифрового двійника малого модульного реактора (SMR).

Ці віртуальні копії будуть навчатися на даних у реальному часі для підтримки моделювання, імітації та, зрештою, безпечної автономної експлуатації реакторів потужністю від 20 до 300 мегаватів.

"Завдяки співпраці з AWS ми отримуємо доступ до моделей ШІ, графічних процесорів (GPU) та спеціалізованих хмарних сервісів, що дозволить дослідникам INL використовувати багато провідних базових моделей для створення додатків у галузі ядерної енергетики", — сказав Кріс Ріттер, директор підрозділу наукових обчислень та ШІ в INL.

ШІ стає основою ядерної стратегії США

Партнерство є частиною більш масштабних зусиль INL зі створення екосистеми ШІ та ядерної енергетики, що об'єднує лабораторії Міністерства енергетики США, технологічні компанії та розробників енергетичної галузі.

Угоді передувала аналогічна співпраця Westinghouse і Google Cloud, яка об'єднала платформи штучного інтелекту технологічного гіганта з власними ядерними даними та інструментами Westinghouse для прискорення розробки систем AP1000 та мікрореакторів. Ці дві угоди свідчать, що ШІ швидко стає основою ядерної стратегії США.

У травні 2025 року президент Дональд Трамп підписав низку указів, спрямованих на спрощення видачі дозволів на будівництво реакторів, розширення вітчизняного виробництва ядерного палива та прискорення ліцензування передових ядерних технологій.

Просування вперед продовжилося в липні з публікацією національного Плану дій в галузі ШІ, в якому надійна, керована енергія (зокрема ядерна енергія) була визначена як необхідна для підтримки майбутнього зростання центрів обробки даних та збереження технологічної конкурентоспроможності США.

Раніше ми писали, що прем'єр Держради КНР Лі Цян оголосив про початок будівництва найбільшої у світі гідроелектростанції на східному краї нагір'я Тибету. Очікувана вартість проєкт становитиме не менше 170 мільярдів доларів.

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