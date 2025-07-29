У США з'явиться перша трансконтинентальна залізниця — що відомо

Залізничні колії. Фото ілюстративне: Freepik

Американський залізничний оператор Union Pacific погодився придбати Norfolk Southern у рамках найбільшої угоди року. Це рішення дозволить створити у США трансконтинентального залізничного гіганта вартістю 250 млрд доларів.

Про це пише видання Reuters.

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Union Pacific, що володіє найбільшою мережею залізниць у США І класу, заявила, що купить дрібнішого конкурента Norfolk Southern в рамках угоди на 85 мільярдів доларів. Це стане стартом для створення першого в країні оператора вантажних залізничних перевезень від узбережжя до узбережжя до побережжя і перерозподілу вантажів від зерна до автомобілів.

Зазначається, що у разі схвалення угода стане найбільшою в історії угодою з придбання акцій у секторі та об'єднає позиції Union Pacific у західних двох третинах США з 19 500-мильною мережею Норфолка, яка в основному охоплює 22 східні штати.

Деталі угоди

Очікується, що загальна вартість двох залізничних компаній становитиме 250 мільярдів доларів США, а річний синергетичний ефект становитиме близько 2,75 мільярда доларів США.

Угода підлягатиме тривалій перевірці боку регулюючих органів на тлі побоювань профспілок з приводу можливого підвищення тарифів, перебоїв в обслуговуванні та скорочення робочих місць.

Злиття Union Pacific та Southern Pacific у 1996 році тимчасово призвело до серйозних заторів та затримок на південному заході країни.

Угода відображає зміни в антимонопольній політиці за адміністрації президента США Дональда Трампа. Укази, спрямовані на усунення бар'єрів для консолідації, відкрили шляхи злиття, які раніше вважалися малоймовірними.

Голова Ради з наземного транспорту Патрік Фукс, призначений у січні, виступає за швидший попередній розгляд та більш гнучкий підхід до умов злиття.

Водночас найбільші профспілки залізничників виступають проти консолідації, стверджуючи, що такі злиття ставлять під загрозу робочі місця та можуть призвести до збоїв у залізничному сполученні.

Джерело, близьке до обговорень, повідомило агентству Reuters, що агенти STB вже проводять підготовчу роботу, очікуючи, що незабаром отримають не одну, а дві пропозиції про велике злиття.

Якщо обидва злиття будуть схвалені, кількість залізниць І класу в Північній Америці скоротиться з шести до чотирьох, що дозволить об'єднати основні вантажні маршрути та посилити ціноутворення у галузі.

Раніше ми писали, що науковці з Чиказького та Північно-Західного університету розробили інтелектуальну мембрану, яка може запровадити кардинально нові методи очищення води. Крім того, винахід вчених може ефективність видобутку цінних ресурсів.

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