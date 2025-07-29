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Главная Индустрии Сделка года — в США создадут трансконтинентальную железную дорогу

Сделка года — в США создадут трансконтинентальную железную дорогу

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 19:25
В США появится первая трансконтинентальная железная дорога — что известно
Железнодорожные пути. Фото иллюстративное: Freepik

Американский железнодорожный оператор Union Pacific согласился приобрести Norfolk Southern в рамках крупнейшей сделки года. Это решение позволит создать в США трансконтинентального железнодорожного гиганта стоимостью 250 млрд долларов.

Об этом пишет издание Reuters.

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Union Pacific, владеющая крупнейшей сетью железных дорог в США I класса, заявила, что купит более мелкого конкурента Norfolk Southern в рамках сделки на 85 миллиардов долларов. Это станет стартом для создания первого в стране оператора грузовых железнодорожных перевозок от побережья до побережья и перераспределения грузов от зерна до автомобилей.

Отмечается, что в случае одобрения сделка станет крупнейшей в истории сделкой по приобретению акций в секторе и объединит позиции Union Pacific в западных двух третях США с 19 500-мильной сетью Норфолка, которая в основном охватывает 22 восточных штата.

Детали сделки

Ожидается, что общая стоимость двух железнодорожных компаний составит 250 миллиардов долларов США, а годовой синергетический эффект составит около 2,75 миллиарда долларов США.

Соглашение будет подлежать длительной проверке со стороны регулирующих органов на фоне опасений профсоюзов по поводу возможного повышения тарифов, перебоев в обслуживании и сокращения рабочих мест.

Слияние Union Pacific и Southern Pacific в 1996 году временно привело к серьезным заторам и задержкам на юго-западе страны.

Соглашение отражает изменения в антимонопольной политике при администрации президента США Дональда Трампа. Указы, направленные на устранение барьеров для консолидации, открыли пути слияния, которые ранее считались маловероятными.

Председатель Совета по наземному транспорту Патрик Фукс, назначенный в январе, выступает за более быстрое предварительное рассмотрение и более гибкий подход к условиям слияния.

В то же время крупнейшие профсоюзы железнодорожников выступают против консолидации, утверждая, что такие слияния ставят под угрозу рабочие места и могут привести к сбоям в железнодорожном сообщении.

Источник, близкий к обсуждениям, сообщил агентству Reuters, что агенты STB уже проводят подготовительную работу, ожидая, что вскоре получат не одно, а два предложения о крупном слиянии.

Если оба слияния будут одобрены, количество железных дорог І класса в Северной Америке сократится с шести до четырех, что позволит объединить основные грузовые маршруты и усилить ценообразование в отрасли.

Ранее мы писали, что ученые из Чикагского и Северо-Западного университета разработали интеллектуальную мембрану, которая может внедрить кардинально новые методы очистки воды. Кроме того, изобретение ученых может эффективность добычи ценных ресурсов.

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США компании соглашение железная дорога перевозки
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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